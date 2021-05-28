Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

C. Fırat Aydoğmuş ANKARA

PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, "İnsanlar pandemide uzun süreli kapanma sebebiyle tatili özlemiş gibi görünüyor. Verilerimizi incelediğimizde, tatile yönelik terlik, şort, plaj havlusu, güneş kremi, dalış ekipmanları, bavul gibi ürünlerde yüzde 55’e yakın artış görüyoruz” dedi. e-Ticaret’te uzun süredir kamp ürünlerinde de talebin arttığını dile getiren Çevikoğlu, “Özellikle çadırlar, katlanır sandalye ve masalar, şişme yataklar, çakı, outdoor çantalar ve uyku tulumu gibi ürünlerde, havalar ısındıkça artış gerçekleşti. Pandemi öncesine kıyasla bu tip ürünlerin alımının yüzde 60’lar düzeyinde yükseldiğini gördük” diye konuştu.