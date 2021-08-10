Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altın fiyatları bir süredir izlediği düşüş bandından sıyrılarak yeniden yükseliş grafiğinde hareket etmeye başladı. Bu kapsamda serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatının 480,20 lira olduğu görüldü.

10 AĞUSTOS 2021 ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı’da;

480 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 480,20 liradan,

3 bin 163 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 184 liradan,

437,70 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 441,70 liradan,

3 bin 91 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 111 liradan,

bin 546 liradan alınan Yarım Ziynet bin 556 liradan

773 liradan alınan Çeyrek Ziynet 778 liradan satılıyor.

‘Altın’da psikolojik harp! ABD Merkez Bankası bol para politikasını sürdürecek mi, bitirecek mi? Zirve yapan ‘Delta’ varyantı ekonomileri yavaşlatacak mı? Bu sorulara henüz net cevap yok, altın fiyatları da hallaç pamuğu gibi savruluyor... Kısa vadede belirsizliğin sürmesi ve fiyatlarda dalgalanmaların devam etmesi bekleniyor.

Borsa yükseldi altın geriledi Geçen hafta yatırım araçlarından borsa ve döviz kazandırırken, altın kaybettirdi.