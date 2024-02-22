8 aylık seri sona erdi! Merkez Bankası faizi yüzde 45'te sabit bıraktı

Merkez Bankası Şubat 2024'e ait faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası, piyasa beklentisi doğrultusunda faizi yüzde 45'te sabit bıraktı. Böylece 8 aylık faiz yükseltme serisi sona erdi.

Piyasaların merakla beklediği Merkez Bankası faiz kararı belli oldu. Son 8 aydır seri bir faiz artışına giden Merkez Bankası, Şubat 2024'te faizi sabit bıraktı. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada "Kurul politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 45 düzeyinde sabit bırakılmasına karar vermiştir." denildi.

PİYASA BEKLENTİSİ DE SABİT KALMASI YÖNÜNDEYDİ

Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin piyasada genel beklenti sabit kalması yönündeydi. Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen ekonomistleri ve finans kurumları faizin yüzde 45'te sabit kalmasını bekliyordu.

8 AYDA 3.650 BAZ PUANLIK FAİZ ARTIŞI YAPILMIŞTI

Haziran ayında faiz 650 baz puan artırılarak yüzde 8,5'ten yüzde 15'e yükseltilmişti. Temmuzda faiz 250 baz puan artışla yüzde 17,5'e, ağustosta 750 baz puan artışla yüzde 25'e, eylülde 500 baz puan artışla yüzde 30'a, ekimde 500 puan artışla yüzde 35'e, kasımda 500 baz puanlık artışla yüzde 40'a, aralıkta 250 baz puanlık artışla yüzde 42,50'ye, ocak ayında ise 250 baz puanlık artışla yüzde 45'e çıkarılmıştı. Böylece 8 aylık süreçte 3.650 baz puanlık faiz artışı yapılmıştı.

Merkez'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ocak ayında aylık enflasyonun ana eğilimi yılın ilk ayına özgü zamana-bağlı fiyat ve ücret güncellemeleri sonucunda, enflasyon tahmin patikasında öngörülen şekilde yükselmiş ve manşet enflasyon sınırlı bir artış kaydetmiştir. Yakın döneme ilişkin göstergeler, yurt içi talepteki dengelenmenin sürdüğüne işaret etmektedir. Söz konusu dengelenme süreci, tüketim malı ve altın ithalatında güçlü, diğer tüketim harcamalarına ilişkin göstergelerde ise öngörülene kıyasla yavaş seyretmektedir. Buna ek olarak, hizmet fiyatlarındaki katılık, jeopolitik riskler ve gıda fiyatları enflasyon baskılarını canlı tutmaktadır. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunu ve ücret artışlarının enflasyon üzerindeki etkilerini yakından takip edecektir.

Dış finansman koşulları, rezervlerin seviyesi, cari dengedeki iyileşme ve Türk lirası varlıklara talep, döviz kuru istikrarına ve para politikasının etkinliğine katkıda bulunmaya devam etmektedir. Para politikasındaki kararlı duruş, dezenflasyonun ana unsurlarından olan Türk lirası reel değerlenme sürecine katkı vermeyi sürdürecektir.

Kurul, politika faizinin mevcut seviyesinin aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sürdürüleceğini değerlendirmiştir. Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.

Kurul, makroihtiyati politikaları piyasa mekanizmasının işlevselliğini ve makro finansal istikrarı koruyacak nitelikte uygulamayı sürdürecektir. Bu çerçevede, kredi büyümesi ve mevduat faizinde öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması desteklenecektir. Parasal sıkılığı desteklemek amacıyla likidite gelişmeleri yakından takip edilerek, sterilizasyon araçları etkin şekilde kullanılacaktır.

"KURUL ELİNDEKİ TÜM ARAÇLARI KULLANMAYA DEVAM EDECEK"

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir.

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır. Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır."