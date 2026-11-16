'%80 indirim' dedi ama bir detayı unuttu! Bakanlık harekete geçti

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, '%80 indirim' reklamlarında kampanyanın başlangıç ve bitiş tarihlerini belirtmeyen işletmeye idari para cezası uygulanmasına ve reklamların durdurulmasına karar verdi.

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Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, bir mağazanın '%80 indirim' başlığıyla yaptığı kampanya tanıtımlarını incelemeye aldı. İncelemede, indirim kampanyasının başlangıç ve bitiş tarihlerinin reklamlarda belirtilmediği tespit edildi.

Yapılan değerlendirme sonucunda, ilgili işletmenin Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nin 7'nci, 14'üncü ve 32'nci maddeleri ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 61'inci maddesine aykırı hareket ettiği belirlendi.

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İDARİ PARA CEZASI VE REKLAM DURDURMA KARARI

Bu kapsamda işletmeye idari para cezası uygulanmasına ve söz konusu reklamların durdurulmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşların reklam ve kampanyalar konusunda doğru bilgilendirilmesini sağlamaya yönelik denetim ve incelemelerin kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.

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