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Kutsal değerleri reklam malzemesi yaptılar! Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı

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Kutsal değerleri reklam malzemesi yaptılar! Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı
Başlık ResmiKutsal değerleri reklam malzemesi yaptılar! Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı

Ticaret Bakanlığı, "Kâbe örtüsü, Mescid-i Aksa ve Medine Ravza kokusu" gibi ifadelerle ürün tanıtımı yapan reklamlara yönelik incelemesini tamamladı. Reklam Kurulu, manevi değerlerin ticari amaçla kullanılmasını mevzuata aykırı bularak söz konusu reklamlar hakkında durdurma kararı verdi.

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Sinem Gönen
SİNEM GÖNEN

Ticaret Bakanlığı, e-ticaret platformlarında Kâbe örtüsü, Mescid-i Aksa, Medine Ravza ve Uhud gibi manevi değerlerle ilişkilendirilen ifadeler kullanılarak yapılan ürün reklamlarına müdahale etti.

"MEVZUATA AYKIRI" BULUNDU

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, e-ticaret platformlarında satışa sunulan bazı ürünlerin tanıtımlarında Kâbe, Medine Ravza, Mescid-i Aksa ve Uhud gibi toplumun manevi değer atfettiği unsurların ticari amaçlarla kullanıldığının tespit edildiği belirtildi.

Reklam Kurulunun yaptığı incelemelerde, bu ifadeler üzerinden ürün tanıtımı yapılmasının toplumun manevi hassasiyetlerini istismar ettiği değerlendirilerek ilgili reklamların mevzuata aykırı bulunduğu ve durdurma kararı alındığı bildirildi.

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Açıklamada, manevi değerlerin ticari kazanç amacıyla reklam aracına dönüştürülmesine izin verilmeyeceği vurgulandı.

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