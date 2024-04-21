800 milyar dolarlık pasta: Türk müteahhitler Kalkınma Yolu'na talip

Türkiye ile Irak arasındaki Kalkınma Yolu Projesi’nin tamamını yapmaya talip olduklarını belirten Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren “Yaklaşık 700-800 milyar dolara varan yatırımlar olacağını, Türk inşaat sektörüne çok büyük bir kapı açılacağını düşünüyorum” dedi.

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, Kalkınma Yolu Projesi’nde Türkiye ve Irak makamlarının iş birliği yaptığını belirterek, projenin tamamını Türk müteahhitleri olarak yapmaya talip olduklarını söyledi.

Proje için 5 milyar dolarlık finansmana ihtiyacı olduğunu belirten Eren, bu konuda Birleşik Arap Emîrlikleri, Katar, Suudi Arabistan ve diğer ülkelerin de finansman sağlamak üzere Iraklılarla görüştüğünü söyledi. Irak’ın, Suudi Arabistan’la birlikte Türk müteahhitler için önemli hedef ülkelerden olduğuna işaret eden Eren, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Irak’a ziyaretinin bu açıdan önem taşıdığını ve kendilerinin de heyette yer alacağını söyledi.

"TÜRK MÜTEAHHİTLERİ OLARAK YAPMAYA TALİBİZ"

Eren “Bu projeyle, Basra Körfezi’nde yeni yapılan limandan Türkiye sınırında yeni açılacak Ovacık Sınır Kapısı’na kadar 1.200 kilometrelik otoyol ve 1.200 kilometrelik demir yolu ağı yapılacak. Devletimizin bu projede Irak’a tecrübelerini aktarması için Karayolları ve TCDD genel müdürlüklerimiz Iraklı makamlarla iş birliği yapıyor. Biz de Irak’ta hükûmetin kurulmasının ardından Ticaret Bakanı Ömer Bolat öncülüğünde Bağdat’a giderek görüşme yapmıştık. Görüşmelerde Iraklı yetkili makamlara direkt teklifte bulunduk. Kalkınma Yolu Projesi’nin tamamını Türk müteahhitleri olarak yapmaya talibiz, projenin tamamını yapabileceğimizi Türkiye’de yaptığımız otoyollar, köprüler ve demir yollarıyla çok kolaylıkla gösterebiliyoruz” dedi.

"IRAK'TA TÜRK İNŞAAT SEKTÖRÜNE ÇOK BÜYÜK BİR KAPI AÇILACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Eren, Kalkınma Yolu Projesi’nin diğer getirilerine de dikkati çekerek “Irak, geçmişten beri bizim büyük bir pazarımız. Irak’ta şimdiye kadar yaklaşık 35 milyar dolarlık iş yapmış durumdayız. Sanıyorum 1.100’ün üstünde proje tamamlamışız ama son yıllarda yatırımlar durunca ara verilmişti. Proje ile Irak’ta başka projelere de kapı açılacak. Çünkü bu projenin güzergâhı boyunca yeni şehirler, yerleşim yerleri yapmak istiyorlar, konut sektörü için çok büyük pazar açılacak. 100’e yakın yeni hastane yapmak istiyorlar, binlerce okula ihtiyaçları olacak. Yaklaşık 700-800 milyar dolara varan yatırımlar olacağını düşünüyorum. O nedenle ben Irak’ta Türk inşaat sektörüne çok büyük bir kapı açılacağını düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın yapacağı bu ziyaret ve bizlerle beraber yapacağı toplantıdan çok olumlu sonuçlar alınacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Rusya-Ukrayna Savaşı’ndan dolayı müteahhitlik sektörünün en büyük pazarı olan Rusya’nın daraldığına işaret eden Eren, bu pazarda oluşan açığı Suudi Arabistan ve Irak’ta yapılacak yeni projelerle kapatmayı ümit ettiklerini söyledi.

