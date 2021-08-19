Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haberleşme teknolojilerinde yerli ve milli üretimin payını arttırmak hem de 4.5G ile başlayan süreçte haberleşme teknolojileri için yapılacak yatırımların yerli ve millî kaynaklarla karşılanmasını sağlamak amacıyla oluşturulan projelere Türk Telekom tarafından verilen destek gittikçe artıyor.

TÜRK TELEKOM VE ASELSAN’DAN İŞ BİRLİĞİ

Türk Telekom ve ASELSAN, yerli ve milli teknolojiler geliştirme vizyonu kapsamında önemli bir iş birliğine imza attı. ASELSAN’ın yeni geliştirdiği 2G-3G-4.5G baz istasyonu anteni, operatör şirketi ile birlikte aktif bir sahada denenmeye başlandı. Çoklu bant destekli olan ve 2G-3G-4.5G servisleri verebilen yeni nesil antenin test versiyonlarının kurulumu operatör şirketinin şebekesinde yapıldı.

“YERLİ ÜRETİM KONUSUNDA ÇOK ÖNEMLİ”

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Şirket olarak yerli baz istasyonu antenlerinin ürünleştirilmesi konusunda ASELSAN ile çalışmalara devam ediyoruz. ASELSAN tarafından geliştirilen çoklu bant destekli antenleri, sahalarımıza kurup test etmeye başladık. Yerlilik anlamında çok kıymetli olan bu projenin önemli dönüm noktalarından biri olan saha testleri aşamasını birlikte gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyiz” dedi.

“CANLI TESTLERDE GÖRÜLEN SONUÇLAR ÇOK ÖNEMLİ”

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün ise, “Operatör sahasında canlı testlerde görülen sonuçlar ürünlerimizin gelişimi için çok önemli. Operatör şirketi ile ortak yapılan test faaliyetlerinden aldığımız geri bildirimlere göre, ürünümüzü geliştirmeye devam ediyoruz. 2021 yılının ikinci yarısı için seri üretim çalışmalarımız ve diğer operatörler için planlanan kurulumlar da tüm hızıyla sürüyor. Yüksek teknolojilerimiz ile yeni tip yerli ve milli antenler geliştirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.

Türk Telekom’dan hem jest hem eleştiri Baz istasyonunun fiberleşmesi noktasında GSM operatörlerine yüzde 60 indirim müjdesi veren Türk Telekom, rakiplerini bu defa eleştiri yağmuruna tuttu.

Türk Telekom 5G ihalesi öncesi indirime gitti Fiber altyapının ortak kullanılması tartışmaları sürerken Türk Telekom’dan rakiplerine indirim jesti geldi. 5G’ye geçişte fiber altyapının kritik öneme sahip olduğunu belirten Türk Telekom CEO’su Önal “Baz istasyonlarının fiberleştirilmesi tarifesinde yüzde 60 indirime gittik. BTK’dan henüz resmî bir açıklama gelmedi ama onaylandığı haberini verebilirim” dedi

Türk Telekom ‘Siber Güvenlik Kampı' başvurulara açılıyor Bu yıl 2’ncisi düzenlenen ‘Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı’ projesi için başvuru süreci başlıyor. 27 Haziran’a kadar başvuruların süreceği kampta dereceye giren gençler toplamda 33 bin TL değerinde ödülün sahibi olacak.