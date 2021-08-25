Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, piyasada anormal yükselişlere izin vermeyecek şekilde mısır fiyatlarında denge ve istikrar oluşturmak istediklerini belirterek “Özellikle yem ham maddelerinde olan artışlara yem regülasyon çalışmamız kapsamında müdahale ediyoruz. Şu anda Türkiye’de özellikle besicilerimizin, hayvan yetiştiricilerimizin yem ham maddelerine katkı sağlamak özelinde bir operasyon yapıyoruz. Arpa üzerinden bu operasyonu yapıyoruz” ifadelerini kullandı. Son günlerde mısır fiyatlarında görülen artışın yem fiyatlarını etkilediğine işaret eden Güldal “Önümüzdeki günlerde mısır fiyatlarının hayvan yetiştiricilerimizin yem maliyetlerini yükseltecek olduğu dikkatimizi çekiyor. Artan mısır fiyatlarını dengelemek üzere mısır satışları ve mısır satış fiyatlarımızla ilgili yakın zamanda bir çalışma başlatmayı düşünüyoruz. Piyasada anormal yükselişlere izin vermeyecek şekilde mısır fiyatlarında denge ve istikrar oluşturmak istiyoruz. Hayvan yetiştiricilerimizin yem maliyetlerini azaltacak şekilde TMO olarak yakında mısır satışlarına başlayacağız. Bunu da üreticilerimizin de gelirlerini düşürmeden yapmayı planlıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Tarım alanındaki startup’lara destek Türkiye İş Bankası, girişim hızlandırma programı WorkupAgri ile tarım alanındaki girişimlere destek oluyor.

Tarımsal emtialar sanayi ürünlerine fark atıyor! Geçen hafta brent petrol yüzde 6,4, platin yüzde 6,3, gümüş yüzde 4,6, kurşun yüzde 2,9, bakır yüzde 2,1, kahve yüzde 2, nikel yüzde 1,6, çinko yüzde 1,5 ve paladyum yüzde 1,1 değer kaybetti.