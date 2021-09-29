Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Emlak piyasasına değer katmak üzere getirilen “250 bin dolara vatandaşlık” hakkını kötüye kullananlara dur diyecek sistem geliştirildi. Suriye, Pakistan, Afganistan ve Irak gibi ülkelerden Türkiye’ye gelmek isteyenlerin bu taleplerini kötüye kullanan aracılar, söz konusu ülkelerde reklamlar vererek Türk vatandaşlığını 100 ila 175 bin dolar gibi bedellerle hileli yollarla sattıklarına dair sistem ayyuka çıkmış, bu ülkelerde açık hava panolarına verilen reklamlara rastlanmıştı. Sahteciğiliğin önlenmesi için 2 Kasım 2020’de getirilen “Yabancıların Taraf Olduğu İşlemlerde Düzenlenecek Değerleme Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar” 20 Eylül 2021 itibarıyla devreye girdi. Ardından hileli işlemleri engelleyecek yapay zekâ tabanlı bir uygulama oluşturuldu.

MAĞDURİYET ÖNLENİR

Sistemle Türkiye gayrimenkul piyasasının saygınlığını zedeleyen hileli vatandaşlık uygulamalarının önleneceğini söyleyen Mars Investment İcra Kurulu Başkanı Hakan Bucak “Fahiş komisyonlarla, düşük değerli mülkler 250 bin dolar gösteriliyor, vatandaşlık satılıyordu. Şimdi bu ortadan kalkacak” dedi. Sistem, Antalya'daki pilot uygulama ile başladı. Uygulama ile daha önce gerçekleştirilen hileli vatandaşlık uygulamaları iptal ediliyor. Bu sistemin çökertilmesinin ardından uygulama ülkeye yayılacak. İstanbul'da da Beylikdüzü, Başakşehir, Basın Ekspress ve Esenyurt gibi yabancı satışı için dizayn edilen bölgelerde yer alan projelerde bütün değer artışları değerlemeye yansıyacak. Dolayısıyla bu projeler daha doğru fiyatlarla satış yapmak zorunda kalacak, gerçek yatırımcı ve ciddi firmalar kazanacak.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Uyanık pazarlamacılar, önce bir inşaat şirketiyle anlaşıyor. Ardından değeri 100 bin dolar civarında olan evleri 250 bin dolara satılmış gibi gösteriyor. Resmî işlemler bittikten sonra komisyoncu, anlaştığı bedeli alıp üzerini bu kişiye iade ediyor. Bu yolla hem inşaat şirketi hem emlakçı hileli kazanç sağlarken yabancı ülke vatandaşı hileli vatandaşlık sahibi oluyor.

'Yabancıyı çeken vatandaşlık değil, yatırım ve tatil!' GİGDER Başkanı Ömer Faruk Akbal, Türkiye’ye yatırım yapan dört yabancıdan sadece birinin vatandaşlık amaçladığını belirterek yabancıların yüzde 45'inin yatırım, yüzde 30,5'inin tatil amaçlı gayrimenkul aldığını söyledi.

'Vatandaşlık'ta ilk tercih Konya Yabancılar ocak-eylül döneminde 26 bin 165 adet konut aldı. Geçen yılın aynı döneminde bu sayı 31 bin 925 seviyesinde gerçekleşmişti.