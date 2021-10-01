Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Son günlerde birçok ülkeyi etkilemeye başlayan enerji krizi şiddetini artırıyor. Brüksel, “Nord Stream 2” hattı üzerinden Rus gazı arzını geciktirdi. Avrupa’da gaz fiyatı yükselmeye devam etti. Kıtalararası borsadan (ICE) alınan ticaret verilerine göre, dün Avrupa’da doğalgaz fiyatı 1.000 metreküp başına 1.100 doları aştı ve tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Gaz fiyatlarındaki genel artış da günlük olarak yaklaşık yüzde 5’i buldu. Avrupa’da gaz fiyatlarının tarihte ilk defa 1.000 doları aşması sebebiyle endişeler de arttı. Analistler; pandemi sonrası talebi karşılamak için Avrupa’nın gaz depolama tesislerinde tutulan kaynakların yetersizliği sebebiyle maliyetlerin arttığını belirtiyor. Mevcut enerji krizi, tüketiciler için de şimdiden yüksek faturaya yol açtı. Kış mevsiminin en yoğun olduğu döneme girerken, fiyatların daha da artması ve bazı endüstrilerin üretimi kısması bekleniyor. Bu da ekonomik toparlanmayı tehdit ediyor.



BP, geçtiğimiz günlerde İngiltere'de istasyonlarındaki akaryakıt miktarının 3'te 1'inin boş olduğunu açıklamıştı

RUSYA UYARMIŞTI

Rus uzmanlar; Asya’daki yüksek talep, Avrupa’daki hava durumu, kış mevsiminin yaklaşması gibi bir dizi faktör nedeniyle gaz fiyatlarının artabileceği konusunda uyarmıştı. Avrupa genelinde gaz depolama hacimlerinin düşük olması da buna eklendi ve yüksek taleple birlikte gaz piyasasında fiyatlar rekor seviyelere ulaştı. Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch’e göre; soğuk bir kış ve fiziksel gaz sıkıntısı halinde, Avrupa’da fiyatlar yükselmeye ve yeni rekorlar kırmaya devam edebilir. Bazı çevreler, Kuzey Akım 2’yi, kıtanın ihtiyaç duyduğu ekstra gazı sağlayabilecek boru hattı olarak görüyor. Ancak proje, bürokratik aksaklıklar sebebiyle aylar sürebilecek AB sertifikasını bekliyor.

İngiltere'de akaryakıt krizi: İstasyonların 3'te 1'i boş İngiltere'de günlerdir süren akaryakıt krizinin ardından petrol şirketi BP, istasyonlarının 3'te 1'inde akayakıtın tamamen bittiğini açıkladı.

KIŞ TEHLİKESİ

Fitch Emtia Direktörü Dmitry Marinchenko, “Gaz fiyatları ve tüketiciler için ana test, kışın olacak” dedi. Rus Gazprom’un Başkanı Alexey Miller da; depolama tesislerinin doldurulmasındaki gecikmenin, fiyatları etkilemeye devam edeceğini söyledi. Gazprom Export’un Bölüm Başkanı Sergey Komlev ise, Rusya’dan Avrupa’ya gaz tedarikinin bu yıl tarihi yüksek seviyelerde olduğunu, üretimi yıllık bazda yüzde 18,4 artırdıklarını, buna rağmen talebe yetişemediklerini söyledi. Öte yandan 2021’in ilk yarısında Avrupa’nın sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tedariki de, 10,74 milyar metreküp (%15,9) azaldı.

Avrupa’da enerji fiyatı uçtu Avrupa’da hem elektrik hem de doğalgaz fiyatları son bir ayda ikiye katlanırken 9 aylık artışlar yüzde 250’leri aştı. Türkiye ise doğalgaz ve elektrikte sürdürdüğü yerli ve yenilenebilir projeler sayesinde fiyat artışlarında Avrupa’nın çok gerisinde kaldı.

Dünya dara düştü! Artan elektrik talebi, enerji fiyatlarındaki anormal yükselişler ve emisyonları azaltmaya yönelik ülke hedefleri, Çin’de kriz çıkardı. Pekin enerji kullanımını kısıtlama kararı aldı. Dünyaya üretim yapan birçok fabrika şalteri indirdi. Dünyayı etkileyebilecek kıtlık riski baş gösterdi.