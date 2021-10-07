Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), faiz kararı sonrası ilk toplantısını video konferans yöntemiyle yatırımcılarla gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, enflasyona etki eden geçici unsurların, söz konusu etkiilerini yitirmeye başladığını ifade etti.

ENFLASYON MESAJI

Finansman koşullarına daha duyarlı olan dayanıklı mal talebinde yavaşlamanın dikkati çektiğini belirten Kavcıoğlu, dayanıksız mal talebinde ise güçlenme gördüklerini söyledi.

Kavcıoğlu, hizmet sektöründeki açılma ve turizmin katkısı ile istihdam piyasasının salgın dönemi etkilerini büyük ölçüde atlattığını vurgulayarak, "Mevcut durumda ihracattaki güçlü seyir, ithalatta miktar bazlı yavaşlama ve altın ithalatındaki kayda değer düşüş dış dengede devam eden iyileşmeyi destekliyor. Enflasyon görünümünde etkili olan geçici unsurların Türkiye'de de etkisini yitireceğini öngörüyoruz. Para politikası duruşumuzu belirlerken, para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının oluşturduğu etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ

Rezervlerin 85 milyar dolar seviyelerinden 122 milyar dolara ulaştığına dikkati çeken Kavcıoğlu, şunları kaydetti:

"Kararlı bir şekilde rezervlerimizi artırmaya devam edeceğiz. Yurt içi yerleşiklerin mevduatta TL tercihleri güçlü kalmaya devam ediyor. Mart ayında yabancı para (YP) mevduattan Türk lirası (TL) mevduata kayda değer düzeyde bir dönüş gerçekleşti. Takip eden aylarda mevduat artışının TL cinsinden olması ters para ikamesi görünümünü olumlu yönde destekliyor. Yılbaşına göre TL mevduat 300 milyar liraya yakın artış kaydetti. YP mevduat ise ihracattaki güçlü seyir, turizmde görülen toparlanma ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız kanalı ile sisteme döviz ve efektif girişine rağmen parite etkisi arındırıldığında görece sınırlı bir artış sergiledi."

TCMB'nin bir sonraki yatırımcı toplantısının 2 Aralık 2021'de gerçekleştirilmesi planlanıyor.

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