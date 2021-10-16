Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

E-Ticaret’in Davos’u olarak nitelendirilen World E-Commerce Forum için geri sayım başladı. İstanbul’u dünyanın önemli e-Ticaret merkezlerinden biri yapmak amacıyla 21 Ekim’de Manderin Oriental Bosphorus Otel İstanbul’da gerçekleştirilecek etkinlik, Türkiye’nin ve bölgenin e-Ticaret ekosisteminde lokomotif rol oynayacak.

‘e-Ticaretin Rönesansı-Avrasya’nın Dijital Başkenti: İstanbul’ ana temasıyla düzenlenecek forumun lansmanı öncesi açıklamalarda bulunan Worldef Başkanı Ömer Nart “300 milyar TL büyüklüğe koşan Türkiye e-Ticaret sektörü pandemiyle birlikte yüzde 66 büyüdü. Pandemide e-Ticaret, beş yılda katedeceği mesafeyi bir yıl içinde katetti. e-Ticaret yapan işletme sayısı geçtiğimiz yıl 257 bin iken bu yıl 350 bin olması öngörülüyor. e-Ticaret artık bir alternatif ticaret kanalı değil ana akım hâline geldi. 5 yıl sonra e-Ticaret’ten bahsetmeyeceğiz çünkü ticaretin ta kendisi olacak” dedi.

GELECEĞİN CEO’LARI E-TİCARET’TEN ÇIKACAK

e-Ticaret’te yaşanan büyüme ile nitelikli insan kaynağına duyulan ihtiyacın arttığını belirten Nart şöyle devam etti: Kariyer platformlarında e-Ticaret’le ilgili iş ilanlarının sayısı son 1,5 yıl içinde 27 kat arttı. Ülkemizde e-Ticaret ile ilgili bir milyon istihdam açığı var ve birkaç yıl deneyimi olanlar 7-8 bin lira maaş işe başlayabiliyor. Tecrübeye göre maaşlar 45 bin TL’ye kadar çıkıyor. Bugünkü e-Ticaret direktörleri geleceğin CEO’ları olacak. Böyle bir dönemde, ‘e-Ticaretin Davos’u olarak nitelediğimiz ve sektörün neredeyse tüm temsilcilerinin katıldığı forum, İstanbul’u dijital başkent yapma yolunda çok önemli bir kilometre taşı.

YENİ ÇİN TÜRKİYE Mİ?

Küresel ticarette dengeleri altüst eden Covid-19’la birlikte dünya tedarik pazarının yön değiştirdiğine dikkat çeken Ömer Nart “Avrupalı ve Amerikalı alıcılar artık ürünleri Asya ülkeleri yerine daha yakın pazarlardan tedarik etmeye başladı. Bir çok firma Çin yerine daha kaliteli üretim ve hızlı aksiyon alabilen Türk şirketlerinden alım yapmaya başladı. Bu trend e-Ticaret tarafında da gözlemleniyor. Bu nedenle dünyanın önde gelen e-Ticaret firmalarının üst düzey yöneticilerinin de aralarında yer aldığı 400’den fazla misafirin ağırlanacağı bu forum Türkiye e-Ticaret pazarının geleceği için büyük önem taşıyor” diye konuştu.

FORUM GLOBALE TAŞINACAK

Nart, foruma İngiltere’nin eski Dışişleri Bakanı Jack Straw, Lüksemburg Başbakanı ve eski Avrupa Parlamentosu Başkanı Jean-Claude Juncker gibi önemli isimlerin de konuşmacı olarak katılacağını söyledi. Dünyada kamu ve özel sektörün e-Ticaret dikeyinde bir araya geldiği bu çapta başka bir organizasyonun olmadığını vurgulayan Nart “Önümüzdeki yıllarda geleneksel Davos gibi farklı ülkelerin devlet başkanlarını, başbakanlarını, bakanlarını e-Ticaret ekosisteminin aktörleriyle buluşturacağız. Yakın zamanda İngiltere merkezli bir girişimle global ölçekli bir forum daha düzenleyeceğiz. Bu forumda Türkiye’deki e-ticaret firmalarını global e-Ticaret aktörleriyle buluşturacağız. Böylece Türkiye’de e-ticaretin gelişimine önemli bir katkı sunacağız” ifadelerini kullandı.

2,4 TRİLYON DOLARLIK DEV PAZAR

Türkiye’nin 2020’nin ilk 6 ayında 1.4 milyar TL’lik e-İhracat yaptığını hatırlatan UPS Türkiye Ülke Müdürü Burak Kılıç da World E-Commerce Forum’un tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada şunları söyledi: Dünyada e-İhracat hacmi bugün 994 milyar dolar. Bu rakamın kısa bir süre içerisinde 2,4 trilyon dolara ulaşması öngörülüyor. Ülke olarak biz bu dinamik pazardan 1,4 milyar dolar pay alıyoruz. Türkiye e-İhracat’ta güçlü adımlar atıyor. Bugün Uşak’taki bir üretici San Francisco’ya rahatlıkla ürün yollayabiliyor. Bizim müşterilerimiz içinde 160 ülkeye baklava, 65 ülkeye incir satan var. Bu rakamlar artacak. Türkiye’nin kg başına ihracatı şu an 1,5 dolarken, e-İhracat’la bu rakam 50-60 dolarlara çıkıyor. İngiltere’de yaşanan kamyon şoförü krizine de değinen Kılıç, Türkiye’de böyle bir krizin yaşanmasının ihtimal dâhilinde olmadığını söyledi. Sanal mağaza yazılımları geliştiren T-Soft’un CEO’su Ömer Arıkan da e-Ticaret’le millet olarak toplu zenginleşme hamlesi yapılabileceğini belirterek “Bir gün gelip Türkiye ihracatının yüzde 30-40’ını e-Ticaret’le yapacaktır” dedi.

e-Ticaret’te haksız fiyat artışına gözaltı Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkan Yardımcısı ve PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, haksız fiyata karşı e-Ticaret sektöründe de şikâyet mekanizmalarını ve denetimleri artırdıklarını söyledi.

e-Ticaret'te rekor sipariş Pandemi ile birlikte hızla büyüyen e-Ticaret platformlarında satış yapan işletme sayısı artarken, online siparişlerde rekor kırıldı