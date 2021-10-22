Türkiye Gazetesi

İstanbul'da ekmeğe zam yolda. İstanbul Fırıncılar Odası ekmek fiyatlarının 2,5 liraya çıakrılması için girişimde bulundu. Söz konusu talebe yönelik kararın açıklanmasını dahi beklemeyen bazı fırınlar, ekmekleri zamlı fiyatla satışa sunmaya başladı.

EKMEK KİMİ FIRINDA 2 KİMİ FIRINDA 2,5 LİRA

İlçelere göre fiyatların değişkenlik gösterdiğini söyleyen fırıncılar, özellikle Büyükçekmece, Çatalca, Sarıyer, Ümraniye ilçelerindeki fırınlarda fiyat artışının henüz kesinleşmemesine rağmen uygulandığını söylüyor. Bahçelievler ve Bakırköy’deki fırıncılar, 230 gramlık ekmeği 2 liradan sattıklarını belirtirken, zammın kesinleşmemesi durumunda ekmeği 2 liradan satmaya devam edeceklerini söylüyor. Fırıncılar beklenen 2,5 liralık zammın kendileri için uygun olacağını düşünüyor.

"DEVLET MALİYETLERİ DENETLESİN"

Fırıncılar olarak ekmeğe yapılacak zammı beklediklerini belirten Fırıncı Sedat Özkan, “Biz ekmeği 2 liradan satıyoruz. İstanbul Fırıncılar Odası’ndan böyle bir zam bilgisi gelmediği sürece zam yapmayı düşünmüyoruz. Bazı fırınların ekmeği 2,5 liradan sattığı yönünde haberlerde alıyoruz” ifadelerini kullandı.

Üç ay önce aldıkları unu şu anda aynı fiyata alamadıklarını ifade eden fırıncı Ahmet Akçay, “Üç ay önce 140 TL’den aldığımız un şu anda çeşidine göre biri 176, diğeri ise 183 TL’den alıyoruz. Arada neredeyse 40 TL fark var. Biz şu anda 2 TL’den ekmek satıyoruz. Ekmek fiyatının 2,5 TL olması bizim için az. Çatalca, Sarıyer ve Büyükçekmece’de ekmeğin fiyatının 2,5 TL olduğunu duyduk. Devletin maliyetleri denetlemesi lazım” şeklinde konuştu.

FIRINCILAR ZAM İSTİYOR

Ekmek zammının gelmesi gerektiğini söyleyen Fırıncı Süleyman Karaca, ”2,5 TL zammın uygun olacağını düşünüyorum. Ekmeğe talep yoğun, günde 2 bin ekmek satabiliyoruz. Vatandaş geleceği düşünülen zamma çok fazla tepki vereceğini düşünmüyorum. Şu anda Ümraniye, Sarıyer gibi ilçelerde ekmek 2,5 lira olmuş durumda” dedi.

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