Türkiye Gazetesi

Sondakika... 2022 Asgari ücret ne kadar oldu? Günlerdir merakla beklenen asgari ücret zammı 4 bin 250 TL oldu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun işverenler toplantısında uzlaşma uzun sürmüştü. Karar 4. toplantıya kalmıştı. Bugün yeniden toplanan komisyon net rakamı belirledi.

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammını ise Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bakanlığımız tarafından şahsıma aktarılan görüş çerçevesinde biz de asgari ücreti belirledik. Buna göre 2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır" dedi.

Ayrıntılar geliyor...