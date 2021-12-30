Türkiye Gazetesi

Yücel KAYAOĞLU

AK Parti’nin yılbaşından sonra Meclis gündemine getireceği doğalgazda kademeli tarife sistemi, elektrikte yapılan uygulamadan farklı olacak. AK Parti yöneticilerinin Enerji Bakanlığı ve doğalgaz dağıtım şirketlerinin temsilcileri ile yaptığı toplantılarda da doğalgazdaki tarife uygulamasına ilişkin, her bölge için farklı tarife uygulanması görüşü gündeme geldi. Elektrikte tüm Türkiye’de belli bir tüketim bedelinden sonra farklı fiyat uygulanması öngörülmüştü. Doğalgazda ise, faturalandırma bölgeye ve iklim şartlarına göre yapılacak. Bu konuda Enerji Bakanlığı ile doğalgaz dağıtım şirketlerinin yapacağı teknik çalışma sonucunda, bölge bölge nasıl bir kademelendirme yapılacağı belirlenecek.

ADANA İLE KARS FARKLI OLACAK

AK Parti kaynakları “Kars’ta bir ayda tüketilen doğalgaz, Antalya’da belki de bir yılda tüketilmiyordur. Bütün iller için ilk kademeyi örneğin 100 birim olarak belirlerseniz, kışı hafif geçiren yerler hep düşük kademeden fatura ödeyecektir. Çünkü doğudaki bir ilde tüketilen doğalgaz ile Akdeniz’deki tüketim aynı olmayacaktır. Adana’da oturan biri doğudaki bir ilden çok daha az tüketecek ve tüketim miktarı az olacağı için sürekli düşük kademeden ödeme yapacaktır. Bu adaletsizliğe yol açar” değerlendirmesini yaptı.

Yapılan çalışma ile Türkiye’nin Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır veya Sivas gibi soğuk bölgelerindeki tüketim miktarına uygulanacak kademeli tarife ile Antalya, İzmir veya Adana gibi kış şartlarının daha hafif geçtiği illerde geçerli olacak kademeli tarife farklı olacak.

TASFİYE HAKKI ÇIKMAYABİLİR

Bu arada, yılbaşından sonra Meclis gündemine getirilecek torba teklifte yer alması beklenen kamuya iş yapan müteahhitlere fiyat farkı ödenmesine ilişkin düzenlemede ‘Tasfiye’ tartışması yaşanıyor. AK Parti’de bu konuda yapılan toplantılarda, daha önce yapılan düzenlemelerde müteahhitlere üstlendikleri projeleri tasfiye etme hakkı verildiği, ancak bundan hem kamunun hem de vatandaşın zarar gördüğü hatırlatıldı.

AK Parti ekonomi kurmayları “Bir müteahhit üstlendiği projeyi tasfiye ettiğinde, yeniden ihaleye çıkılıyor. Bu süreç uzayınca, hem zaman kaybediliyor, hem maliyet artıyor. Bunun doğru olmadığını yaşayarak görüldü. Bu nedenle, fiyat farkı ödenmesine bir düzenleme yapılsa bile tasfiye olmayacaktır. Üstlendikleri işin devri ise belli şartlarda söz konusu olabilir” dedi.

Aile Bakanı Yanık: Vatandaşa doğalgaz yardımı yapacağız Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, zor durumda olanlara kömür ve doğalgaz desteği vereceklerini söyledi. Bakan Yanık, ocak ayının ilk haftasında kamuya 3 bine yakın engelli personel alınacağını bildirdi. Ayrıca iki katı da Bakanlık personel alımı yapacak.

Elektrik gibi kademeli: Doğalgaza da sosyal tarife Konutlarda kullanılan elektrik faturalarına getirilen kademeli tarife uygulamasına benzer bir yapı doğalgaz için de kurulacak.

AK Parti’den kademeli doğal gaz tarifesi açıklaması: Villada oturanla gecekonduda oturanın aynı fiyatı ödemesini uygun bulmuyoruz AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 4 Ocak tarihinden itibaren, TBMM çalışmalarına başladığı anda, kademeli doğal gaz tarifesini de getirileceğini duyurdu.