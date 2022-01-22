Türkiye Gazetesi

Koronavirüsün yeni varyantı Omicron ile küresel piyasalardaki enflasyon riskleri kripto paraların düşmesine sebep oldu. Özellikle Fed’in faiz artırım hamleleri, Rusya ile Ukrayna arasındaki jeopolitik gerilim, ABD borsalarında sert düşüşe neden olmuştu. Üstüne gelen madencilik yasakları, kripto paralarda korku ikliminin artmasına neden oldu.

ABD BORSALARI ÇAKILDI

Rusya-Ukrayna krizinin ardından ABD borsaları son 2 günde büyükler yaşadı. Kripto paraların düşmesinde öncü nedenlerden olan ABD borsaları yine yüzde 1’in üzerinde kayba yöneldiler. S&P 500 yüzde 1.89 oranında düşüşle 4397 puandan, Dow Jones yüzde 1.30 oranında düşüşle 34 bin 265 paundan, Nasdaq ise yüzde 1.69 oranında düşüşle 176 puandan kapanış gerçekleştirdi.

20 BİN DOLAR SEVİYESİNE DÜŞEBİLİR

Bitcoin’deki düşüşün ardından analizde bulunan ünlü stratejist David Lifchitz, Bitcoin’in dev baş ve omuz modelini gerçekleştirdiğini söyledi. Liftchitz, Bitcoin’in 31 bin Dolar seviyesine düşeceğini ve 20 bin dolar seviyesine düşme ihtimalinin de olduğunu iddia etti.

Bir başka analist Justin Bennett ise Bitcoin'in sıçrama yapabileceğini beklediğini söyledi. Sert düşüşler nedeniyle Bitcoin'in yüzde 20-30 civarında yükseliş yapabileceğini ve böylece 50-56 bin dolar seviyesine ulaşabileceğini öne sürdü.

ETHEREUM ÇAKILDI

En yüksek hacimli ikinci kripto para biri olan Ethereum, Peşembe günü 3 bin dolar seviyesine kadar düştü. Bugün 2 bin 462 dolara kadar geri çekilen Ethereum, 3 işlem gününde yüzde 24 değer kaybetti.

410 ADET DAHA ALDI

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Bitcoin’deki düşüşü fırsat bilerek 410 adet daha aldıklarını açıkladı. Türkiye'yi ziyaret edip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Bukele "Yanılmışım, kaçırmadım. El Salvador sadece 15 milyon dolara 410 adet Bitcoin satın aldı. Bazı adamlar gerçekten ucuza satıyor" dedi.

Dünyanın en büyük kripto platformu açıkladı: Bitcoin’deki düşüş uzun süre devam edecek Kripto para piyasalarında sert düşüş devam ederken, dünyanın en büyük kripto para borsası operatörlerinden olan Huobi’den korkutan açıklama geldi. Fed’in varlık alımlarını geri çevirmesine tepki vermesiyle Bitcoin’in bu yıl değer kaybetmesini beklediklerini açıkladılar. Özellikle Rusya ile Ukrayna krizi ve Rusya Merkez Bankası’ndan gelen Bitcoin kararları, piyasalarda düşüşe neden oluyordu. Yaşanan olayların ardından şirket yeni bir rapor yayınlayarak, Bitcoin’in uzun süreli bir fiyat düşüşüyle karşı karşıya kalacağı bir "ayı piyasası" ile mücadele edeceğini belirtti.

Kripto paralarda deprem! Bitcoin dibe çakıldı Kripto para piyasalarında deprem yaşanıyor. ABD borsalarındaki değer kayıpları ve Rusya’nın kripto para yasağını gündeme getirmesi, kripto paralarda yüzde 10 değer kaybına neden oldu. Lider kripto para birimi Bitcoin ise yüzde 7’i aşan değer kaybı ile 38 bin dolara kadar geriledi. En büyük ikinci kripto para birimi olan Ethereum’da ise tarihi çöküş söz konusu. Ethereum, yüzde 8’lik değer kaybı ile 2 bin 800’lere kadar geriledi. Altcoinlerde de düşüş yaşanıyor.

El Salvador Bitcoin madenciliğine başlıyor! Hedef ekonomiyi canlandırmak Dünyada bir ilke imza atarak resmi para birimini Bitcoin olarak ilan eden Orta Amerika ülkesi El Salvador, ekonomik hamlelerine hız kesmeden devam ediyor. ‘Bitcoin Şehri’ kurma, Bitcoin tahvili çıkarma ve volkan enerjisiyle Bitcoin madenciliği yapma gibi girişimleriyle El Salvador, ekonomisini canlandırmayı hedefliyor.