Türkiye Gazetesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik ve doğal gaz kısıtlamalarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Dönmez, "Sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlaması 29 Ocak itibarıyla kaldırılarak son bulacak" dedi.

DOĞAL GAZ KISITLAMASI DÜŞÜRÜLECEK

Bakan Fatih Dönmez, sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlamasının 29 Ocak itibarıyla kaldırılacağını bildirdi.

Dönmez, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, sanayi tesislerine doğal gazda uygulanan kısıntının 31 Ocak'tan itibaren yüzde 40'tan yüzde 20'ye düşürüleceğini duyurdu.

Sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlamasının 29 Ocak itibarıyla kaldırılacağını belirten Dönmez, "Sanayicilerimize bu süreçte göstermiş oldukları anlayış ve iş birliğinden ötürü teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

BOTAŞ'tan doğal gaz açıklaması: Gaz arzı sorunsuz devam ediyor BOTAŞ, altyapı yatırımlarında herhangi bir eksikliğinin söz konusu olmayıdığını açıklayarak, gaz arzının sorunsuz devam ettiğini duyurdu.

Bakan Dönmez: Doğal gaz kısa sürede ısınma yardımı kapsamına alınacak Bakanı Fatih Dönmez, sosyal destek olarak verilen ısınma yardımının kapsamının doğal gazı da içine alacak şekilde genişletildiğini açıkladı.