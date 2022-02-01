Türkiye Gazetesi

Şirket, bölgede mağduriyet yaşayan sürücülerden alınan otoyol geçiş ücretlerini de iade etti. Kuzey Marmara Otoyolu’ndaki Kuzey Çevre Otoyolu Projesi’nin işletmecisi ICA da sorumluluğundaki Odayeri-Mall of İstanbul istikametini kullanan araç sahiplerine geçiş bedellerini iade etti. Daha önce de Osmangazi Köprüsü’nde 31 Aralık 2021 gecesi 23.50-00.30 saatlerinde gişelerde beklemek ve yeni yılın ücretlerini ödemek durumunda kalan vatandaşların mağduriyetlerini gidermek adına Otoyol Yatırım AŞ’ye 1 milyon 242 bin lira para cezası verilmiş, mağdur olan 623 aracın sahiplerine ücretleri iade edilmişti.

Bir gün kar yağdı, İstanbul'da hayat durdu Megaşehirde kar, hayatı felç etti. Afet Yönetimi Profesörü Mikdat Kadıoğlu, krizin kurumlar arasındaki iletişim probleminden ve vatandaşların uyarıları dikkate almamasından kaynaklandığını savundu.

İstanbul'da yoğun kar yağışı dünya basınında manşet İstanbul'da etkisi altına alan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Ulaşımın durma noktasına geldiği İstanbul'daki hava koşulları dünya basınınında dikkatini çekti.