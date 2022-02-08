Türkiye Gazetesi

Küçük kafe ve restoranların artan maliyetler nedeniyle, açılış ücretli sisteme geçti. Artan gıda, kira, enerji ve işçi maliyetleri küçük işletmecileri zor duruma sokmuş durumda. Mali açıdan zorluklar yaşayan bazı kafe ve restoranlar yeni sistemlere başvurmaya başladı.

ISITICI ÜCRETİ TALEP EDİLİYOR

İstanbul’un bazı semtlerinde metrekaresi küçük olan restoran ve kafeler gelen müşterilerden 30-40 TL’nin altında kabul etmiyor. Aynı zamanda restoranların yoğun olduğu saatlerde çay-kahve servisi yapılmıyor. Dışarıda oturmak isteyen müşterilerden ise saatlik 3 ile 15 TL arasında ısıtıcı ücreti talep edilmeye başlandı.

“AYAKTA KALA BİLMEK İÇİN ATILAN ADIMLAR”

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, oluşan durumla ile ilgili açıklamalarda bulunan Tüm Restoranlar Ve Turizmciler Derneği Genel Başkanı Ramazan Bingöl, restoran ve kafelerin hedef kitleleri doğrultusunda ayakta kalabilmek için bu yollara başvurduklarını söyledi.

İşte Tüm Restoranlar Ve Turizmciler Derneği Genel Başkanı Ramazan Bingöl’ün açıklamaları;

“MÜŞTERİ POTANSİYELİNE GÖRE ATILAN ADIMLAR”

“Sektörümüz bu restoranlardaki ücretlendirmeyle ilgili haksızca eleştirildi. Her işletmenin kendine göre bir hedef kitlesi vardır. Bu tür sistemi uygulayan işletmeler kendi müşteri potansiyeline göre doğru bir sistem uyguluyor. Çoğu sektörde alanda lüks, orta ve düşük gibi seçme alternatifleri var.”

Artan enerji maliyetleri, gıda fiyatlarındaki yükseliş, dünyada yaşanan gıda kıtlığı, enerji kıtlığı bizlere de yansıyor ve etkileniyoruz. Artan maliyetler nedeniyle zarar etmemek için bu sisteme başvuruyorlar. Mantık şöyle işliyor, restoranıma geliyorsan bana baştan 30-40 TL vereceksin, sonra oturacaksın. Ben buna saygı duyuyorum, istemeyen müşteri buraya gitmeyebilir.”

Dışarda oturmak isteyen müşterilerden saatlik 3 ile 15 TL arasında ısıtıcı ücreti talep ediliyor.

“KUVER SİSTEMİ ZATEN VARDI”

”Birçok işletmede zaten kuver sistemi var. Bu sistem zaten çoğu yerde uygulanıyordu. İşletmelere 30-200 bin TL arası elektrik faturaları geliyor. İşletmenin amacı hem müşteriyi memnun etmek, hem de kâr etmek. Kuver sistemiyle geçmişte bu daha düşük fiyatlamalarla alınıyordu. Şimdi maliyetler artınca bu fiyatlar da yükseldi."

“SEKTÖRDE TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ BİR AYRIŞIM OLACAK”

“Sektörümüzde tarihte görülmemiş bir ayrışım olacak. Sadece lüks segment ve alt segment kalacak ve orta segment ortadan kalkacak. Burada da müşteri kendi bütçesine ve kurallarına göre olan işletmelere gidecek”

“AYAKTA KALABİLMEK İÇİN BU SİSTEME BAŞVURULDU”

“Bazı küçük işletmelerin böyle bir sisteme başvurmalarını normal karşılıyorum. Şu anki maliyetlerden gidersek bunu bir çıkış noktası olarak düşünmüş olabilirler. Bu aslında müşteriyi kaybetmek demek ama buna bile ihtiyaç duyuyor bazı kafe ve restoranlar. İşletmenin metrekarelerinden dolayı işletmenin ayakta kalabilmesi için bir seçenek olarak görüyorlar. Maliyetlerin artması ve bunun menülere yansıması müşterileri kırmızı et yemeğinden tavuk ürünlerine yöneltmiş olabilir. Ama yine de ciroda yansıması ağırlık anlamında pek bir şey değiştirmiyor”