Türkiye Gazetesi

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Meclis Üyesi ve Kuruyemiş ve Kuru Meyve Ticareti Meslek Komitesi Üyesi Çetin Topaloğlu, Türkiye'nin fındıkta üretim zengini, gelir fakiri olduğunu söyledi. “Fındık âdeta toprakta yetişen altındır” diyen Topaloğlu “Buna rağmen ne yazık ki gereği gibi değerlendiremiyoruz. Fındıkta verimliliği artırmaz, katma değerli olarak satmayı başaramazsak dünya liderliğini elimizden alırlar. Türkiye’de yaklaşık 400 bin aile fındık tarımı yapıyor. Ancak maalesef fındık üreten ülkeler arasında en düşük verim bizde. Bir dönümden elde edilen ortalama ürün ABD’de 236 kg, Fransa’da 225 kg, İtalya’da 128 kg iken Türkiye’de 96 kg civarında. Bu oranın düşüklüğünün nedeni, bölünmüş bahçeler, yaşlı fındık ağaçları ve doğru yöntemlerin kullanılmaması” değerlendirmesini yaptı. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yapılan örnek bahçelerde, dönüm başına verimliliğin 350-400 kiloya kadar artırıldığını kaydeden Topaloğlu, şöyle konuştu: Yani doğru yöntemlerle üretimimizi katlamamız mümkündür. Fındık ihracımızın yüzde 56’sı natürel iç fındık olarak yapılıyor. Yüzde 18’i işlenmiş, yüzde 26’sı ise ileri işlenmiş ürün olarak ihraç ediliyor. Yani ürünümüzün çoğunu ham madde olarak dışarı gönderiyoruz. Üretim verimliliğini artırmak için nasıl devletimizin teşvik çeşitlendirmesi gerekiyorsa, fındığın değerlenmesi için de girişimcilerimizin fındığı değerlendirmesi gerekiyor. Örneğin fındık ezmesi hâline getirerek satan ülkeler bundan en büyük geliri elde ediyorlar. Yani Türkiye fındığın üretim zengini, gelir fakiri bir ülke. Bu kısır döngüden kurtulmalıyız.

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