Türkiye Gazetesi

Artan enerji maliyetlerinin faturalara yansımasıyla maliyet açısından sorunlar yaşayan kafe ve restoranlar, kendilerine göre yöntem geliştirdiler. Bazı kafe ve restoranlar artık ısıtıcı ücreti almaya başladı. Ücret almayan işletmeler ise fiyatları menülere yansıtıyor. Konuyla ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Tüm Restoran ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, küçük ölçekli restoranların kapanmayla karşı karşıya olduğunu belirterek, “Restoran ve kafeler artan maliyetleri müşterilere yansıtmak zorunda. 1 kahve içip saatlerce kafelerde oturma dönemi sona eriyor'' ifadelerini kullandı.

“1 KAHVE İÇİP SAATLERCE OTURMA DÖNEMİ SONA ERİYOR”

Enerji maliyetlerini karşılayabilmekte zorluk çeken bazı restoranlar ısıtıcı ücreti almaya başladı. Bazı işletmeciler ise ücret almak yerine fiyatları menülere yansıttı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl, ''Bu dönemde küçük ölçekli restoranlar kapanmaya kadar gidebilir. Restoran ve kafeler artan maliyetleri müşterilere yansıtmak zorunda. 1 kahve içip saatlerce kafelerde oturma dönemi sona eriyor' dedi.

Kafe ve restoranlarda yeni dönem.

“İŞLETMELER KAPANMAYLA KARŞI KARŞIYA”

Artan enerji maliyetlerinin müşteriye yansıtılmak zorunda kalındığını belirten Bingöl, ''Isıtıcılardan fiyat talep eden işletmelerin çok fazla olmadığını düşünüyorum. Dünyada enerji maliyetleri çok fazla yükseldi. Bu artış herkese yansıyor. Müşteriler ve işletmeler kendilerine göre bir düzenek kuruyorlar. 30-40 kişilik bir işletmeye bir müşteri gidip saatlerce oturabiliyor" şeklinde konuştu.

Uygulanan sitemin müşterilerin tepkilerine göre şekilleneceğini belirten Bingöl, "Müşteriler talep göstermez ise artan enerji maliyetleri nedeniyle işletmeler kapanmaya kadar gidebilir. Bu konu arz ve talep oldukça sürdürülebilir'' dedi.

“MÜŞTERİLER KENDİ EKONOMİSİNE GÖRE TERCİH YAPACAK”

Artan enerji fiyatlarıyla bazı işletmelerin kapanacağını söyleyen Bingöl, ''Artan enerji ve gıda maliyetlerinde ciddi bir artış oldu. Bu artışları kaldırabilen işletmeler ayakta kalacaktır. Bu maliyet artışı sonucu kafe ve restoran işletmelerinde kapanmalar da yaşanacaktır.” dedi.

Artık yeni sistemle vatandaşların ekonomisine göre tercih yapacağını belirten Bingöl, “Müşteri açısından bakacak olursak da orta sınıf insanlar biraz ayrışıyor. Farklı semtlerde içilen kahvenin maliyeti bir olmuyor. Vatandaş kendi ekonomisine göre tercihini yapacak. Bu maliyetleri işletmeler müşterilere yansıtmak zorunda. Aksi takdirde bu işletmeler kapanacaktır. Bu süreç müşteri için de işletmeler içinde zor geçiyor'' diye konuştu.

“KAR ETMELERİ GEREK”

İşletmelerin kar odaklı çalıştıklarını söyleyen Bingöl, ''İşletmeleri de bu dönemde hoş görmek lazım. Enerji maliyetleri işletmeler için yüzde 10-20 civarındaydı. Şimdi bazı işletmelerde enerji maliyetleri kiranın 2 katına kadar yükseldi. Kâr yapmak için kurulan işletmelerde çeşitli yöntemleri denemek zorunda'' şeklinde konuştu.

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