Türkiye Gazetesi

Rusya Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle brent petrolün varil fiyatında sert bir yükseliş yaşanmıştı. Bu yükseliş benzin ve motorine de yansıdı. Üst üste gelen zamların ardından müjdeli haber geldi. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre Pazartesi gece yarısından itibaren motorin ve benzin fiyatlarına indirim gelebilir. İşte detayları...

AKARYAKITTA İNDİRİM BEKLENTİSİ

Rusya Ukrayna savaşında atılan diplomasi yolu ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran ve Venezuela'nın petrol arzına katkı sağlayacağı haberleri brent petrolün 133 dolardan 112 dolara kadar çekilmesine neden oldu. Oluşan düşüşle tüm dünyada rekor kıran benzin ve motorin fiyatları için indirim beklentisi oluştu.

PAZARTESİ GÜNÜ GECE YARISINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Üst üste gelen zamların ardından brent petroldeki düşüşle benzin ve motorinde inidirim beklentisi oluştu. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere hem benzin hem de motorinde indirim yapılması bekleniyor.

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarını etkileyecek bir gelişme yaşanmaması durumunda motorin fiyatında 2 lira 38 kuruş indirim gerçekleşmesi bekleniyor.

20 TL'NİN ALTINA İNECEK

Yapılacak indirim ile motorin fiyatları 20 liranın altına gerileyecek. Hafta içerisinde benzinde de indirim beklentisi olduğu ama henüz rakamın netleşmediği ifade edildi.

Zam sonrası akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Benzin ve motorinin güncel litre fiyatı Akaryakıt fiyatları Brent petroldeki yükselişle artmaya devam ediyor. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşıyla beraber üst üste rekor kıran Brent petrol, küresel piyasaları altüst etmiş durumda. Bunun yanında Rusya'ya yönelik yaptırımlar fiyatlardaki tetiklenmeyi adeta arttırdı. Yaşananlardan sonra iç piyasada benzin ve motorine peş peşe zamlar geldi. Peki şuan benzinin fiyatı ne? Akaryakata indirim gelecek mi? İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Petrol düşüyor fakat benzini dolar tutuyor Ham petrol fiyatının son günlerde düşmesine rağmen, akaryakıtta beklenen indirimler gelmiyor. Brent petrolün varil fiyatı dünkü işlemlerde 110 doların da altına geriledi. Ancak doların 15 TL'ye yaklaşması, pompadaki indirimlerin de önüne geçti.

Brent petroldeki düşüş pompaya yansıyacak mı? Benzin ve mazotta indirim olacak mı? Akaryakıt fiyatlarına yön veren Brent petrolde düşüş yaşanmıştı. Peki bu düşüş benzin ve mazotu etkiler mi? Petrolün ham maddesi olan ve dünya piyasasına yön veren Brent petrol fiyatlarında yüzde 15 düşüş yaşanmasıyla benzin ve mazot fiyatlarında indirim beklentisi oluşturdu. Peki petrol fiyatlarında yaşanan düşüş veya artış benzin ve mazot fiyatlarını etkiler mi? Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından benzin ve mazot fiyatlarında indirim uygulanacak mı? İşte Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından akaryakıt piyasasında yaşanan sıcak gelişmeler...