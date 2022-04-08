Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin Karadeniz’de 540 milyar metreküplük doğal gazın çıkarılması için yola çıkan Yavuz Sondaj Gemisi’ni uğurlayan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, törende önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM ATTIK”

"Milletimize müjdeler vermenin haklı gururunu yaşadık. Türkiye'nin kaderini değiştirecek 540 milyar metreküplük doğal gaz keşfimizle Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için önemli adım attık. Bu başarılar hem masada hem sahada yapılan uzun süreli dikkatli ve detaylı bir planlama strateji ve aksiyon planının bir neticesidir.

Karadeniz'deki ilk görevi öncesi 15 Ağustos'ta İstanbul Boğazı'ndaki köprülerin altından geçebilmesi için kulesinin bir kısmı sökülen 'Yavuz' sondaj gemisi, 7 Ekim'de Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Filyos Limanı'na ulaştı. Limanda kule montajı ve diğer çalışmaları tamamlanan gemi, Karadeniz'deki ilk görevi için hazır hale getirildi.

"AKDENİZ'DE ÖNEMLİ GELİŞMELER OLACAK"

Sadece Karadeniz'de değil, Doğu Akdeniz'de de doğal gazla ilgili önemli gelişmeler olacak önümüzdeki günlerde. 3 yıl önce Yavuz'u uğurlarken bölgedeki projeler için kilit ülkenin Türkiye olduğunu söylemiştik. Türkiye'nin her zaman iş birliğine açık olduğunu, bölgenin refahı ve huzuru için elini taşın altına koymaktan hiçbir zaman çekinmeyeceğini belirtmiştik. Her zaman görüşmeye, diyaloğa, konuşmaya açık olduğumuzu ifade etmiştik. Bugün geldiğimiz nokta yürüttüğümüz politikaların ne denli doğru, ayakları yere basan ve uzun vadeli olduğunu bir kere daha gösterdi."

Karadeniz'de göreve başlıyor! Yavuz sondaja hazır Yavuz sondaj gemisi, Karadeniz'de doğal gaz üretiminin ilk ve en önemli aşaması olan büyük kontrol sistemlerinin deniz tabanına yerleştirilmesi için Türkali-2 kuyusuna doğru yarın yola çıkacak.

Yavuz Sondaj Gemisi Karadeniz’deki ilk seferine çıkıyor! Karadeniz’de gaz arama çalışmaları yürütmek amacıyla yola çıkan Yavuz Sondaj Gemisi, ilk seferi için gün sayıyor. Geçen yıl 7 Ekim’de Filyos Limanı’na demirlenen Yavuz Sondaj Gemisi, kule montajı için hazırlık çalışmalarına başlamıştı.

Yavuz sondaj gemisi Karadeniz’e geliyor Yavuz sondaj gemisi Karadeniz’e doğru yola çıktı.