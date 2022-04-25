Türkiye Gazetesi

Milyonlarca kişinin beklediği ek göstergede detaylar belli olmaya devam ediyor. Hem kamuyu hem emekliyi rahatlatacak değişimler yapılacak. İşte 4 milyon çalışanı ilgilendiren ek gösterge detayları.... Kamuda milyonlarca çalışanın aylığını etkileyecek ek gösterge düzenlemesiyle kamu personel rejiminde de büyük bir dönüşüm yaşanacak.

Başlangıçta polis, hemşire, öğretmen, din görevlileri için öngörülen 3600 ek gösterge 11 hizmet kolunu daha kapsayacak. Düzenleme ile polis ile emniyet müdürü, hemşire ile il sağlık müdürü gibi statü farkları gözetilecek, artış puanlarında "hiyerarşi, unvan, sorumluluk, görevin önemi" belirleyici olacak. Emeklilik ikramiyesini artıran "tazminat yansıtma oranı" yükseltilecek. Ek gösterge düzenlemesi ile emekli öğretmenin 6 bin lira olan geliri yaklaşık 1500 lira artacak.

İKRAMİYE VE EMEKLİ MAAŞI ARTACAK

Sabah'ın haberine göre; Kariyer mesleklere 600-800 puan eklenecek, şube müdürleri, daire başkanları hiyerarşiye göre gösterge alacak. Ek göstergenin 2200'den 3600'e yükselmesi durumunda ikramiye, emekli aylıkları yaklaşık yüzde 25 artacak. Ek gösterge düzenlemesinin emeklilik, ikramiye, maaşa yansımasının yaklaşık 25 milyar lira civarında olması hesaplanıyor.

RAPOR 10 MAYIS'TAN ÖNCE TAMAMLANACAK

Hükümet ve Memur-Sen'in taraf olduğu Ek Gösterge Komisyonu 10 Mayıs'ta gerçekleştirilecek toplantı öncesi 11 sendikayı dinledi. Görüşmelerde hizmet sınıfları itibariyle kadro ve unvanlara ilişkin beklentiler değerlendirildi. Bakanlık ek gösterge raporunu 10 Mayıs'tan önce tamamlayarak Cumhurbaşkanı'na sunacak. Maaş, emekli aylığı ve emekli ikramiyeleri 2200'ün altı, 2200 ve 3000 ek göstergeye göre hesaplanan memurlardan 3600'e yükselecek olanlar toplam memurların yüzde 90'ınını oluşturuyor.

YÜZDE 25 ARTIŞ YAŞANACAK

Çalışma sürelerine göre değişmekle birlikte yüzde 25 artış öngörülüyor. Örneğin, 6 bin lira emekli maaşı alan bir öğretmen, 3600 ek göstergeye çıkarılması durumunda maaşı 7 bin 500 liraya çıkıyor. Ortalama 1.500 lira artışa tekabül ediyor. Bu artış çalışma sürelerine göre değişiklik gösterecek. Emekli ikramiyesi de benzer şekilde artış gösterecek. Emekli olduğunda 200 bin lira olarak alınacak ikramiye de 250 bin liraya çıkacak. Mevcut çalışanların maaşlarında ise ek göstergelerdeki farklılıklara göre 100-150 lira arası bir artış hesaplanıyor.

STATÜ GRUPLARINI KAPSIYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, öğretmenlerin ve polislerin aralarda yer aldığı dört hizmet kolunun esas olmakla birlikte kamu avukatları, il müdürleri, müftüler gibi bazı gruplara düzenleme yapılacağını açıkladı. Bakan Bilgin, "Kamuda çalışan avukatların göstergeleri 3000. Statüleri itibarıyla benzeri gruplar. Örneğin, öğretmenlere 3600 vereceğiz değil mi? Öğretmene 3600 veriyoruz ama il milli eğitim müdürü, 3600 olmaz. Bunu değiştirmemiz, statüleri düzenlememiz lazım.

4 MİLYON ÇALIŞANI İLGİLENDİRİYOR

EK gösterge kapsamında 3 milyon 175 bin kamu çalışanı bulunuyor. Ek gösterge dışında kalan personelle birlikte 4 milyon çalışan, 2 milyonun üzerinde de emekli bulunuyor. Unvanlardaki dengesiz ek göstergeler düzeltilirken, 4 meslek dışında yöneticiler, avukatlar, teknik hizmet, genel idare sınıfı, göstergesi olmayan personel de dikkate alınacak.

Emekli ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu Emeklilerin 2022 yılı Ramazan Bayramı ikramiyeleri 27-29 Nisan tarihlerinde hesaplara yatırılacak.

3600 ek gösterge için mesai hızlandı 3600 ek göstergede mayıs sonu için tarih verilmişti. O tarih yaklaşırken 3600 ek gösterge konusunda çalışmalar hız kazandı. Memur-Sen, yapılan görüşmelerde düzenlemenin tüm meslek gruplarını kapsamasını istediğini belirtti.

3600 ek göstergede son dakika gelişmesi! Bakan Bilgin tarih verdi Son dakika 3600 ek gösterge açıklaması: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "3600 ek göstergede çalışmamız son aşamaya geldi. Sosyal tarafların da katılımıyla çalışmamızı tamamlamak üzereyiz. Ümidimiz Mayıs ayında çalışma tamamlanacak ve Meclis'e intikal ettirilecek" dedi.