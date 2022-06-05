Dünyanın yüzde 30’luk buğday ihtiyacını karşılayan Ukrayna ile Rusya savaş nedeniyle tüm üretim ve ihracatı durdurdu. Bu durum karşısında dünya genelinde büyük bir gıda krizi patlak verdi. Krizin çözüm bulması için önümüzdeki haftalarda İstanbul'da 4'lü bir zirve gerçekleşmesi bekleniyor. Toplantıya Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler temsilcileri katılacak.
YENİ YOL HARİTASI BELİRLENDİ
Türkiye'nin Rusya, Ukrayna ve BM yetkilileri ile yürüttüğü müzakereler sonucunda "tahıl koridoru"nun işleyişine ilişkin BM çatısı altında yol haritası hazırlandı. Önümüzdeki günlerde tüm tarafların İstanbul'da bir araya gelerek yol haritasının detaylarını ele alması bekleniyor.
İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞECEK
Başta bölgedeki deniz mayınlarının temizliği olmak üzere gemilerin güzergahı, sigortası, güvenliği, komuta merkezinde yer alacak görevliler gibi konular dörtlü toplantıda değerlendirilecek. Ukrayna ve Rusya'nın da olumlu yaklaştığı mekanizma ile Karadeniz'deki limanların çevresinde mayın temizliği yapılarak tahıl stokunun dış pazarlara güvenli şekilde ulaşması sağlanacak.
Türkiye'nin, Rusya ve Ukrayna arasında arabuluculuğu ile BM'nin koordinasyonunda İstanbul'da kurulması planlanan merkez aracılığıyla Ukrayna ve Rusya'daki 20 milyon ton tahılın küresel pazarlara sunulması planlanıyor.
İKİ LİDERDE OLUMLU BAKIYOR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmelerinin önemli gündem maddelerinden biri de "tahıl koridoru" oldu. Diplomatik kaynaklara göre, Putin ve Zelenskiy de "tahıl koridoru" konusundaki iş birliğine olumlu bakıyor.
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci’den buğday açıklaması: Bu sene olumsuzluk yaşamayacağız Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş dünyada buğday krizine neden oldu. 4 aydır süren savaşla birlikte ortaya çıkan buğday ihracatındaki aksamalar gıda krizini körükledi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bu yıl buğday rekoltesi beklentilerinin 19,5 milyon ton olduğunu belirterek, "Buğdayda bu sene olumsuzluk yaşamayacağız." ifadelerini kullandı.
Teröristler buğday tarlalarını yakıyor PKK’nın Suriye yapılanması PYD, terör işgaline son verilecek bölgelerde biçilme mevsiminde ekinlerin yakılması için kundakçı ekip kurdu.
Buğday koridorunun merkezi İstanbul: 20 milyon ton tahıl kurtulacak Ukrayna'nın 20 milyon ton tahılı Karadeniz'den geçip dünyaya ulaşacak. Kontrol merkezi İstanbul'a kurulacak. Rusya'nın gemilerinde silah taşıma endişesine karşı arama yapılacak.