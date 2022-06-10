Türkiye Gazetesi

Strazburg'da bir araya gelen AP Genel Kurulu, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın bir parçası olan ve emisyonları 2030'a kadar en az yüzde 55 azaltmayı hedefleyen paketi görüştü. AP milletvekilleri, taşıtlara yeni karbon emisyon standartları getirecek düzenlemeye ilişkin pozisyonlarını 339 ‘evet’, 249 ‘hayır’ ve 24 ‘çekimser’ oyla kabul etti. Buna göre, 2035'ten itibaren satılacak yeni otomobil ve hafif ticari araçlar sıfır emisyonlu olacak. Böylece, AB ülkelerinde söz konusu tarihten itibaren yeni benzinli veya dizel otomobil satışı yapılamayacak.

Araç sahipler dikkat! Motorin ve LPG’nin ardından benzine de zam göründü: Yarın geceden itibaren geçerli (9 Haziran 2022 akaryakıt fiyatları) Son dakika: Akaryakıt fiyatlarında zamlar peş peşe geliyor. Brent petrolün 125 dolara kadar çıkmasıyla son 13 haftanın zirvesini gördü. Dolar kurunun da 17 liraya kadar yükselmesi akaryakıt fiyatlarını tetikledi. Dün motorine 1,95 TL zam gelmişti. Bu gece ise LPG’ye 50 kuruşluk zam gelecek. Sektör kaynaklarından alınan son dakika bilgisine göre Cuma gecesinden geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 1 lira 45 kuruşluk zam gelmesi bekleniyor. Gelen zamla birlikte benzinin litresi 27 lirayı aşacak.