Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 saat süren Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı. Asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En kısa sürede müjdeli haberi vereceğiz" dedi. Temmuz ayı memur maaşlarının 8 Temmuz'da zamlı halde ödeneceğini açıklayan Cumhurbaşkanı ayrıca Kurban Bayramı tatilini takip eden 13-14 Temmuz günlerinin idari izin kapsamına alınacağını duyurdu.

KARADENİZ'DE DOĞALGAZ REZERVİ

Karadeniz'deki rezerv miktarı ülkemiz için büyük bir umut ve moral kaynağı oldu.

Adana'da petrol arama çalışması yaptığımız iki kuyuda yüksek kaliteli petrol bulduk. Petrolün rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar olarak hesaplanmıştır.

EKONOMİ

Küresel ekonomideki dalgalanma tüm boyutlarıyla etkisini sürdürüyor. Yatırım, istihdam, üretim, cari fazla üzerine kurulu ekonomi programımızı uygulamayı sürdürüyoruz, sürdüreceğiz.

Turizm toparlandı, tarımda iyi bir yıl yaşanıyor, sanayimiz çalışıyor.

Enflasyondaki yükselişin yükünü bir müddet daha omuzlamak zorunda kalacağımız açıktır. Milletimizden biraz daha sabır bekliyoruz.

2023'ün şubat, mart aylarından itibaren enflasyonu yeniden makul ve hızla daha da aşağılara indirebileceğimiz bir seviyeye çekmiş olacağız.

Kamunun borçlanma ihtiyacı azalmaktadır.

Ek bütçe görüşmelerinde Cumhurbaşkanı ödeneği ile ilgili maddenin kanun metninden çıkarılmasını talep ediyorum.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Asgari ücret artışı yapılırken Bakanlığımız, özellikle belli sayıya kadar personel çalıştıran işverenleri gözetecek bir yöntem de geliştirecektir. İnşallah en kısa sürede müjdeli bir haberi paylaşmak istiyoruz.

Amacımız enflasyon oranı kaç olursa olsun hiçbir çalışanımızın ve emeklimizin hayat pahalılığının altında ezilmesine müsaade etmemektir.

"MEMUR MAAŞLARI 8 TEMMUZ'DA ZAMLI ÖDENECEK"

Temmuz ayı memur maaşları, Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz'da zamlı haliyle ödenecek.

Yaşlı ve engelli maaşları da bayram öncesi ödenecek.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ

Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak. Kurban bayramı tatilini takip eden günler ile 15 Temmuz'u takip eden Çarşamba ve Perşembe günleri idari izin sayılacak.

ÖĞRETMENLERE ATAMA MÜJDESİ

Bu yıl için söz verdiğimiz 20 bin yeni öğretmen ataması ile ilgili süreç önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından başlatılacak.

81 ilimizin tamamında belirlenen yurtlarımız, 15 Temmuz-1 Eylül tarihleri arasında 18-25 yaş arası evlatlarımızın ücretsiz konaklamalarına açık olacaktır."

TİSK'ten asgari ücret açıklaması! Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? Son dakika haberi: Türkiye İşveren Sendikası, asgari ücret zammı için açıklama yaptı. TİSK'ten yapılan açıklamada, işveren tarafı da asgari ücret zammına yeşil ışık yaktı. Sendika, asgari ücret zammı için kurulacak masada yer alacaklarını açıkladı.

İTO'dan 'asgari ücret' çağrısı: Maliyeti beraber karşılayalım Temmuz ayında asgari ücrete yapılması beklenen ara zam konusuna değinen İTO Başkanı Avdagiç, yükselen fiyatlar ve işveren maliyetleri karşısında kamunun ve özel sektörün iş birliği içerisinde olması gerektiğini belirtti. Avdagiç, "Asgari ücretteki artışın maliyeti için kamu ve özel sektör beraber adım atmalı" dedi.

Asgari ücrette ara zam için oran, düşük maaş alan emekliler için müjde verdi! BBP lideri Destici'den önemli açıklamalar Asgari ücrete yapılacak zam konusuna değinen BBP lideri Destici, oranın en az yüzde 23 olması gerektiğini belirtti. Düşük emekli maaşlarında iyileştirme olacağının müjdesini de veren Destici, EYT'liler için tarih verdi. "Ben de yaşadığım için o ruh halini biliyorum" diyen BBP lideri, Ocak ayını işaret etti.