Türkiye Gazetesi

Çalışanları ilgilendiren önemli karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre işyerleri kendi bünyelerinde çalışanlarına yemek veriyorsa günlük yemek ücreti 34 liradan 51 liraya yükseltildi. Böylece yüzde 79.41 oranında artış olmuş oldu.

Haftanın 6 günü çalışan bir işçiye ayda asgari olarak 1224 lira yemek parası verilmesi gerekiyor.

YOL ÜCRETİ

Bununla birlikte yol ücretlerinde de gelişme oldu. Başka bir deyişle, ulaşımı işyeri servisle karşılamıyorsa günlük 17 lira çalışanına yol ücreti vermesi gerekiyordu. Bu ücret ise yeni düzenlemeyle 25,5 liraya çıkarıldı. Yol ücretinde de yüzde 50 artış yapıldı. Haftanın 6 günü çalışan bir işçiye ayda asgari olarak 612 lira yol parası verilmesi gerekiyor.

BAKAN NEBATİ'DEN AÇIKLAMA

Çalışanlara yapılan yemek ve yol yardımı ödemelerine ilişkin istisna tutarlarını artırdıklarını belirten Nebati, yeni tutarların 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olduğunu anımsattı.

İşverenlerce, iş yerlerinde veya müştemilatta yemek verilemeyen durumlarda çalışanların yemek kartlarına yüklenen günlük yemek bedeli için 1 Ocak’ta belirlenen 34 liralık istisna tutarını 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak üzere 51 liraya çıkardıklarını aktaran Nebati, “İşverenlerce servis hizmeti verilmeyen durumlarda çalışanların ulaşım kartlarına yüklenen bir günlük ulaşım bedeli için 1 Ocak’tan itibaren geçerli olan 17 liralık istisna tutarını 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak üzere 25,50 liraya çıkardık. Çalışanlarımızın her daim yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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