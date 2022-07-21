Türkiye Gazetesi

Avrupa Merkez Bankası (ECB) piyasaların yakından takip ettiği faiz kararını açıkladı.

Avrupa faiz oranını 50 baz puan artırarak 2011 yılından bu yana ilk kez faiz artırımına gitti. Politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 0,5'e çıkardı. Mevduat faizi de 50 baz puan artışla sıfıra çekildi. Avrupa'da negatif faiz dönemine son verilmesinin ardından euro yükselişe geçti. Karar öncesi 1.01 olan euro/dolar paritesi kararın ardından 1.02'ye geldi.

FED'DE BEKLENTİ NE DURUMDA?

Fed ise Haziran toplantısında 50 baz puan faiz artımına gitmişti. Temmuz toplantısında ise özellikle ABD enflasyon rakamları sonrası 100 baz puanlık faiz artımı beklentisi arttı. Ancak Avrupa Merkez Bankası şuana kadar enflasyon ile mücadelede agresif sıkı para politikası araçlarına uygulama noktasında daha ağırdan alıyor.

ABD Haziran ayı enflasyonu piyasa beklentilerinin üzerinde çıkarak yüzde 9,1 oranında gerçekleşti. 41 yılın zirvesine yükselen enflasyon altın fiyatlarını baskılıyor. FED, enflasyonist riskin önüne geçebilmek için faiz artırım takvimini öne çekmişti. FED’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bir sonraki toplantısı da 26-27 Temmuz tarihinde gerçekleşecek.

Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar ve euroda son durum Merkez Bankası PPK kurulu faiz kararını açıkladı. Merkez Bankasının faizi 14'te sabit tutması sonrası dolar 14.00 itibariyle 17,68 TL seviyelerinde seyrediyor.

Son dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Merkez, Para Politikaları toplantısının ardından 1 hafta vadeli repo faizini yüzde 14 seviyesinde sabit tuttu.