9 bin mağazası vardı! Dev marka iflas etti, binlerce kişi işsiz kalacak

Düzenleyen: Mesut Şahin 23 Mart 2024 13:41 - Güncelleme: 23 Mart 2024 13:45 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri

Almanya'nın önde gelen giyim mağazalarından biri olan Peek & Cloppenburg'un iflas başvurusu kabul edildi. Şirket 9 bin mağazasını kapatacak. Bu nedenle binlerce kişi işsiz kalacak...