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Haberler > Ekonomi > 9 bin mağazası vardı! Dev marka iflas etti, binlerce kişi işsiz kalacak

9 bin mağazası vardı! Dev marka iflas etti, binlerce kişi işsiz kalacak

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9 bin mağazası vardı! Dev marka iflas etti, binlerce kişi işsiz kalacak

Ekonomi Haberleri

Almanya'nın önde gelen giyim mağazalarından biri olan Peek & Cloppenburg'un iflas başvurusu kabul edildi. Şirket 9 bin mağazasını kapatacak. Bu nedenle binlerce kişi işsiz kalacak...

Son dönemde dünya genelinde birçok şirketten iflas haberleri geliyor. Bunun son örneği ise Almanya'dan geldi. 

İFLAS BAŞVURUSU KABUL EDİLDİ 

Almanya'nın önde gelen giyim mağazalarından biri olan Peek & Cloppenburg, iflas  başvurusunda bulunmuştu. Dev şirketin başvurusu Alman makamlar tarafından kabul edildi. 

9 BİN MAĞAZA KAPANACAK 

Ülkenin önde gelen zincir giyim mağazalarından Peek & Cloppenburg'un iflas başvurusunun ardından Alman Perakendeciler Birliği, bu yıl sonuna kadar 9 bin mağazanın daha kapanmasını öngördüğünü açıkladı.

BİNLERCE KİŞİ İŞSİZ KALACAK 

Worms Üniversitesi Ticaret Uzmanı Jörg Funder, "İnsanlar daha az alışveriş yapıyor. Kar elde edemeyen mağazalar kapanmak zorunda kalıyor" şeklinde konuştu.

Mağazaların kapanmasıyla birlikte binlerce kişi işsizlik sorunuyla karşı karşıya kalacak.

Düzenleyen:  - Ekonomi
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