900 bin lira harcadı, 13 ayda yaptı! Gören ustalar bile şaşırıyor... Bakan bir daha bakıyor

Eskişehir’de yaşayan Fatih Erdoğan, izlediği bir filmden etkilenerek 13 ayda 900 bin lira harcayıp kendi elleriyle arazi aracı yaptı. Sanayideki ustaların kendisinin yaptığına inanamadığını belirten Erdoğan, aracına bakanların dönüp bir daha baktığını söyledi. 2 milyon TL değerinde teklifi reddeden Erdoğan, aracına adeta gözü gibi bakıyor.

Eskişehir’in Alpu ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki Fatih Erdoğan arkadaşlarının anlattığı filmden esinlenerek bir araba yapma fikrine kapıldı. Hemen çalışmalara başlayan Fatih Erdoğan, neredeyse tüm zamanını bu işe ayırdı. Erdoğan, 13 aylık hummalı bir çalışmanın ardından 3,5 litre hacme sahip minibüs motoruna sahip, arkadan itişli 2 kişilik bir arazi aracı yaptı.

900 BİN LİRA HARCADI

Aracını mora boyayan ve kaynağından koltuğuna kadar bütün aksamları eliyle yapan Fatih Erdoğan, arazide deneme sürüşleri yaptı. 13 ayın sonunda toplamda yaklaşık 900 bin TL harcayan Erdoğan’ın aracını görenler el yapımı olduğuna inanmayıp nereden aldığını soruyor.

2 MİLYON LİRALIK TEKLİFİ REDDETTİ

Römorkla taşıdığı aracını sadece trafiğe kapalı arazilerde kullanan Fatih Erdoğan, kendine satması yönünde gelen teklifleri reddettiğini söyledi. 2 milyon TL değerinde teklifi reddeden Erdoğan, aracını adeta gözünden kıskanıyor.

"TAMAMEN EL İŞÇİLİĞİ"

Aracın yapım aşamasını anlatan Fatih Erdoğan şunları söyledi:

"Bu aracı bir filmden esinlenerek yaptık. Daha önce arkadaşlarım yapmaya çalışmış ama yeterli tecrübeleri olmadığı için bana teklif ettiler 'Yapar mısın?' diye. Ben de boş zamanlarımda yaparım dedim. Toplamda 13 ayda bitti araç. Her parçası tek tek elle şekillendirildi, düzeltildi, kaynaklandı. Oturakları bile kendimiz yaptık. Hiçbir şeye para vermedik, tamamen el işçiliği. 3 bin 500 motor kullanıldı. Güç konusunda bir sıkıntısı yok. Biraz da keyif için yaptık bunu. "GÖRENLER HAYRET İÇERİSİNDE KALIYOR" Dedik ki, ‘değişiklik olsun, Türkiye'de olmayan bir şey yapalım’. Görenler hayret içerisinde kalıyor. Bazen Antalya, İstanbul'a gidiyoruz. İnsanlar bakıyor, böyle değişik bir şey hiç görmedikleri için hayranlıkla izliyorlar. Ortalama 800-900 bin liraya mal oldu, çünkü çok uğraştırdı. 13 ay boyunca başka hiçbir şeye bakmadan bununla uğraşmak zorunda kaldık. Tek tük alıcı çıkıyor. Kendimde o cesareti göremiyorum tekrar yapmaya, çünkü çok sabır isteyen bir iş. Eğer satarsam tekrar yapabilir miyim diye düşünüyorum."

"2 MİLYON LİRA TEKLİF ALDIM"

Sanayideki ustaların kendisinin yaptığına inanamadığını belirten Erdoğan sözlerini şöyle tamamladı: