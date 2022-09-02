Türkiye Gazetesi

Para ve altın piyasalarında dalgalı seyir sürüyor. Dolar 18.19 bandında, euro ise 18.21 seviyesinde seyrediyor. Dövizde yükseliş devam ederken altın piyasası ise düşüş eğiliminde. Vatandaşlar “Gram altın yükselecek mi?” diye araştırma yapıyor. Güvenli liman olarak emtiaya yatırım yapan küçük yatırımcı “Altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi?” merak ediyor. TGRT Haber'de piyasaları yorumlayan İslam Memiş, piyasayı yorumladı. Memiş, altında son durumu ve Türkiye’nin büyüme rakamlarını değerlendirdi.

“ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA GÖRECEĞİZ”

Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 6,7 büyümesini değerlendiren Finans Analisti İslam Memiş, şunları söyledi:

“Genel beklenti yüzde 7,4 civarındaydı, biraz üstünde açıklandı. Özellikle Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Türkiye’nin kredi notunu düşürmesi, doların 18 TL üzerinde olması, Euro/Dolar paritesinin güçlü durması ve jeopolitik riskler büyüme rakamları için risk oluşturuyor. Türkiye önce kurdan vazgeçti, sonra enflasyondan. Şimdi büyümeye odaklı bir politika izleniyor. Büyüme öncelikli bir ekonomi modeli var. Hane halkına yansıması önemli olacaktır. Rakamların yüksek gelmesi memnuniyet verici ancak hane halkına yansıyacak mı bunu önümüzdeki aylarda göreceğiz.”

13 EYLÜL TARİHİNE DİKKAT

Son iki çeyrekte de büyüme beklentisi içinde olduğunun altını çizen Memiş, “Ancak koşullar hızlı değişiyor. Enflasyon biraz geride kaldı. 13 Eylül’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomi paketini açıklamasıyla beraber enflasyon da konuşulacak” ifadelerini kullandı.

BİR MİKTAR DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Mevsimsel etkiyle beraber enflasyonda bir miktar düşüş beklediğini kaydeden Memiş, “Enflasyon daha pik yapmadı. 3. çeyrek biraz daha karışık olacak. Mevsimsel etkiden dolayı biraz gerileyebilir. Özellikle gıdada fiyatlar düşmedikçe enflasyon pik yapmış sayılmaz” dedi.

HEM DİBİ HEM ZİRVEYİ GÖRECEĞİZ

Borsadaki yükselişleri değerlendiren Memiş, borsanın hem dip seviyeleri hem de zirveyi göreceğini tahmin ettiğini söyledi. Bunun için önce kar satışlarının gerçekleşmesi gerektiğini kaydeden Memiş, borsanın TL bazlı desteklenmesi nedeniyle biraz daha yükselmesinin mümkün olduğunu kaydederek Eylül ayı öngörülerini şöyle paylaştı. Eylül borsa için biraz daha karışık. Düşüşler, teknik düzeltmeleri görürüz. Devamında 3.180 puan üzerini görebiliriz. Her iki yönde de bir kırılma bekliyorum eylülde.”

ALTIN YÜKSELECEK Mİ?

Emtia fiyatlarının 5 ayın dibini gördüğünü söyleyen Memiş, bunun nedenlerini şöyle açıkladı:

“Fed’in faiz artırımı kararı tüm emtiaları olumsuz etkilemeye devam ediyor. Altının ons fiyatı 1.715 dolar, gümüşün ons fiyatı 18,27 dolar seviyesinde. Bu baskılanmalarda sona gelindi. Belki bir miktar daha geri çekeleme olabilir. Bundan sonra yukarı yönlü hareketlerin ihtimalini daha yüksek görüyorum. Gram altında alım fiyatı 1.010 lira seviyesinde, satış ise 1.013 lira seviyesinde. Bunların yatırımcılara fırsat verdiği kanaatindeyim.”

İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN TAHMİNİ

1.000 TL'nin altına düşen gram altın fiyatını değerlendiren İslam Memiş, şunları söyledi:

“Gram altın serbest piyasada 1.002 ile 1.007 lira seviyesinde. Piyasada 1.000 liranın altına sarkmadı ama sarkma ihtimali kuvvetlendi. Çünkü ons altının fiyatı 1.700 dolar seviyesinde. Muhtemelen 1.680 dolar seviyesine kadar düşecek.”

“Eylül ayının ilk işlem günündeyiz ve her şey kıpkırmızı” diyen Memiş, bunun algı piyasası olduğunu kaydederek “Eylüle değer kayıplarıyla başladık. Dolar/TL seviyesi sabah 18.20 seviyesindeydi, bir müdahale geldi sanırım, şu an 18.16 TL seviyesinde. Döviz ve emtia fiyatlarında gram bazındaki düşüşlerin kalıcı olduğunu düşünmüyorum” dedi.

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