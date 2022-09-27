Türkiye Gazetesi

İşte uluslararası kuruluşların Türkiye tahminleri:

> OECD, Türkiye için 2022 tahminini yüzde 3,7’den yüzde 5,4’e çıkardı. Kuruluş, küresel büyüme tahminini de yüzde 2,8’den yüzde 2,2’ye indirdi. OECD, 2021 yılı aralık ayında yayınlanan bir önceki raporda büyüme oranı yüzde 3,3 olarak öngörmüştü. Kurum, birçok G-20 ülkesinin 2023 tahmini aşağı revize edildi. OECD raporunda “Küresel ekonomi zarar gördü. Dünya, özellikle de Avrupa Ukrayna’daki savaşın maliyetini göğüslüyor. Birçok ekonomi için zor bir kış kapıda” değerlendirilmesi yapıldı.

> IMF Türkiye için büyüme tahminini yılbaşında yüzde 3,3 olarak açıkladı, ardından 2,7’ye indirdi. Haziranda yeniden 3,6’ya yükseltti, 3,2’ye düşürdü, son tahmininde ise yüzde 4 rakamı yer aldı.

> Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye için büyüme tahminini yılbaşında yüzde 3,2 olarak açıkladı. Ardından yüzde 2,4’e düşürdü. Son güncellemesinde “Türkiye bu yıl yüzde 4,5 büyür” ifadesini kullandı.

ALMANYA 2023'TE RESESYONA GİRECEK

OECD raporunda Almanya’nın 2023 büyüme tahmini 2,4 puan aşağı çekti. Raporda Almanya’nın 0,7 puan küçüleceğine dikkat çekilerek 2023 yılında resesyona gireceği tahminine yer verildi. Avro Bölgesi 2023 büyüme tahmini ise 1,3 puan aşağı çekilerek yüzde 0,3 oldu.

OECD Türkiye raporunu açıkladı! Büyümeyi yükseltti, enflasyonu düşürdü Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), haziranda 2022 yılı için Türkiye ekonomisinin büyüme tahminini yüzde 3,7’den yüzde 5,4'e revize etti. Küresel ekonomide büyüme tahminini ise yüzde 3 olarak sabit tuttu. Türkiye’nin 2022 yılı enflasyon beklentisini ise yüzde 72'den yüzde 71'e indirildi.