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    • AB, deprem sebebiyle 1 milyar avro taahhüt etmişti... 400 milyonu bu ay geliyor

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    AB, deprem sebebiyle 1 milyar avro taahhüt etmişti... 400 milyonu bu ay geliyor
    Deprem, Türkiye, AB, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Geçtiğimiz yıl 6 Şubat merkezli depremlerde büyük yıkıma uğrayan 11 il için AB'den de destek sözü gelmişti. AB, şehirlerin yeniden inşaası ve afetzedelerin barınma ihtiyaçları için 1 milyar avro sözü verirken, bu ay taahüt edilen tutarın 400 milyonu gönderilecek. Türkiye’ye sağlanacak olan bu tutar, AB’nin Dayanışma Fonu çerçevesinde şimdiye kadar bir aday ülkeye sağlanan en yüksek tutar olacak.

    YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ

    Türkiye’ye 6 Şubat depremleri nedeniyle taahhüt edilen 1 milyar avroluk desteğin 400 milyon avrosunun kullanılmasına yönelik anlaşmanın imzalanmasının ardından gözler Avrupa Birliği’ne çevrildi.

    Paranın bu ay içinde hazinenin hesabına yatırılmasını beklediklerini ancak AB Komisyonunun iş akışı çerçevesinde bu tarihin değişebileceğine dikkat çeken diplomatik kaynaklar “Önceliğimiz depremin hemen ardından yapılan harcamaların mahsup edilmesi yöntemi olacak. Gerek görülürse yeni faaliyetler de finanse edilebilir” dedi.

    Kaynaklar, söz konusu desteğin ilk planda sağlık, eğitim, geçici barınma ve kültürel mirasın korunması konularında hastane, okul ve konteyner yerleşimlerin kurulumunda ve tarihî bazı bölgelerin restorasyonu amacıyla kullanılmasının planlandığını ifade ediyor.

    ADAY ÜLKELERE SAĞLANAN EN YÜKSEK TUTAR

    AB, Türkiye’ye aktarılacak fon ile 6 Şubat 2023’te meydana gelen deprem felaketinin ardından deprem bölgesindeki yeniden imar çabalarına 1 milyar avro ile destek verilme kararı almıştı.

    Koordinasyonu Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı tarafından yapılacak fona dair tüm çalışmalar Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili birimlerinin iş birliği ve diğer kurumların katkıları alınarak yürütülecek.

    AB Dayanışma Fonu, doğal afetlerden etkilenen AB’ye üye veya aday ülkelerde bu afetler sonucunda ortaya çıkan yıkımların giderilmesine yönelik tedbirlere finansman sağlanması amacıyla, AB bütçesinin yanı sıra üye ülkelerin yardımları ile oluşturulmuş bir fon. Türkiye’ye sağlanacak olan bu tutar, AB’nin Dayanışma Fonu çerçevesinde şimdiye kadar bir aday ülkeye sağladığı en yüksek tutar.

     

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    DepremTürkiyeAB
    Haberler > Ekonomi > AB, deprem sebebiyle 1 milyar avro taahhüt etmişti... 400 milyonu bu ay geliyor
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