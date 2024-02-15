ABD verisi bu sefer moral verdi! Borsada rekorlara devam… Dolar döndü, altın fırladı

Borsa, altın ve dolarda son dakika! Piyasalar moralli bir günü geride bırakıyor. ABD’de açıklanan ocak ayı perakende satışlar verisinde yüzde 0,2 artış beklenirken, yüzde -0,6’lık gerileme yaşandı. “Güvercin FED” beklentisini destekleyen bu veri ile dolar zirveden dönerek sakinleşti. Kur, içeride 31,00’den 30,75’e kadar çekildi. Ons altına tepki alımları geldi ve tekrar 2000 doların üzerine çıktı. Gram altın, dolardaki gerileme sebebiyle 2064 TL’de yatay seyretti. Borsa ise 9282 ile yeni zirvesini gördü. Analistler, “Altın fiyatlarında kalıcı yükseliş hemen gerçekleşmeyebilir. Borsada hisselerde seçici olmakta fayda var” uyarısında bulunuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Salı günü gelen ABD TÜFE verisinin ardından piyasaların üzerinde bulunan kara bulutlar bugün dağıldı. Gözler bugün Ocak Ayı ABD Perakende Satışlar verisine çevrildi. Beklentiler yüzde 0,2 artış yönündeydi. Açıklanan veri ise yüzde -0,6 gerileme şeklinde gerçekleşti. Tüketicilerin harcama eğilimleri ve dolayısıyla enflasyonist baskılar anlamında önemli sinyaller üreten bu verinin zayıf gelmesi, “güvercin FED” senaryolarına destek verince, piyasalarda risk iştahı da yükseldi.

DOLAR VE ABD TAHVİLLERİ GERİLEDİ

TÜFE verisinin ardından 105,00 sınırına kadar yükselen dolar endeksi bugün 104,50’nin altına geriledi. ABD 2 Yıllık Tahvil faizleri yüzde 4,66’dan yüzde 4,53’e kadar düştü. Bugün içeride 31,00 TL seviyesini görerek rekor kıran dolar da 15 Şubat akşam saatlerinde hızla gerileyerek 30,75’in altına çekildi. Euro fiyatı ise Euro/dolar paritesinin yükselmesinin etkisiyle 33,25 TL’ye tırmandı.

ALTIN YENİDEN 2000 DOLARI AŞTI

Bugünkü veri öncesinde 1995 dolarda bulunan ons altın, verinin ardından 2007 dolara kadar yükseldi. Kapalıçarşı’da işlem gören gram altın fiyatı ise, ons altın yükselse de dolarda yaşanan gerileme sebebiyle yatay performans gösterdi. Akşam saatlerinde 2064 TL sevilerinden fiyatlandı.

Çeyrek altın TSİ 18.10 sıralarında 3 bin 410, yarım altın 6 bin 860 ve tam altın 13 bin 515’ten satıldı.

BORSA YENİ REKORLARA DOĞRU

Piyasalardaki pozitif hava borsa tarafında da kendini gösterdi. Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi günü, yüzde 1,87 yükselişle 9242 puandan tamamladı. HEKTAŞ ve SASA gibi hisselerde yaşanan hareketlilik dikkat çekerken, genele yayılan bir yükselişle borsa, gün içerisinde en yüksek 9282 seviyesini test etti. Böylece borsa bugün hem kapanış hem de seviye bazlı çifte rekorunu da yenilemiş oldu.

PİYASALARDA BEKLENTİ

Analistler, “Altın fiyatlarında kısa vadeli dibi görmüş olabiliriz. Ama kalıcı yükseliş hemen gerçekleşmeyebilir. Borsa ise emin adımlarla 9600’e yol alıyor. Hisse senetlerinde seçici olmakta fayda var. 9200 seviyesinin kalıcı olarak aşılması önemli bir pozitif teknik sinyal olur” uyarısında bulunuyor.