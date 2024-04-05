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ABD'de Fed'in para politikası için kritik veri açıklandı! Tarım dışı istihdam beklentiyi aştı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ABD&#039;de Fed&#039;in para politikası için kritik veri açıklandı! Tarım dışı istihdam beklentiyi aştı

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD'de Fed'in para politikası için kritik önemdeki tarım dışı istihdam verileri açıklandı. Buna göre Mart ayında ABD'de tarım dışı istihdam 303 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. ABD'de işsizlik oranı yüzde 3,9'dan yüzde 3,8'e geriledi. Peki verinin piyasaya etkisi nasıl oldu. İşte son durum...

ABD Çalışma Bakanlığı, mart ayına ilişkin istihdam verilerini yayımladı. Buna göre tarım dışı istihdam verisi martta 303 bin seviyesinde gerçekleşti. Bu döneme ilişkin piyasaların genel beklentisi ise tarım dışı istihdamın 212 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

İŞSİZLİK SEVİYESİ YÜZDE 3,8 

İşsizlik seviyesi ise yüzde 3,8 olarak gerçekleşti. Piyasa beklentisi ise yüzde 3,9'du. Şubat ayındaki işsizlik seviyesi ise yüzde 3,9 seviyesinde gerçekleşmişti.

Fed'in enflasyon göstergeleri açısından kritik öneme sahip ortalama saatlik kazançlardaki artış ise aylık bazda beklentilere paralel gerçekleşti. Buna göre, mart ayında ortalama saatlik kazançlar bir önceki aya göre aylık bazda yüzde 0,3 artış gösterdi. Bu veriye ilişkin beklenti de yüzde 0,3 olarak belirlenmişti.

FAİZ İNDİRİMİ EYLÜLE KAYIYOR!

ABD’de merakla beklenen istihdam rakamlarının beklentinin oldukça üzerinde gelmesinin ardından, FED’in ilk faiz indirimine dair beklentilerde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Piyasalarda verinin ardından gerçekleşen fiyatlamalarda ilk faiz indirimi için eylül ayı ağırlıklı olarak öne çıkmaya başladı. Böylece haziran ve temmuz aylarında FED’in “bekle-gör” politikasına devam edebileceği öngörülüyor. 

ONS ALTIN VE BİTCOİN NASIL ETKİLENDİ

FED’e dair faiz indirimi beklentilerinin ötelenmesi üzerine ons altında ilk tepki olarak “sınırlı” kabul edilebilecek bir gerileme yaşanıyor. Veri öncesinde 2295 dolarda bulunan ons altın, 2280 dolar sınırına kadar geriledi. Jeopolitik risklerdeki artış altın fiyatlarını diri tutuyor. Serbest piyasada gram altın ise 2350 TL’de dengeleniyor. 

Bu arada Bitcoin de ilk tepki olarak 66 bin 800 dolardan 66 bin dolara kadar geriledi. Ardından gelen tepki alımlarıyla birlikte tekrar fiyatlar 67 bin dolara doğru yöneldi. 

DOLAR ENDEKSİ YÜKSELDİ

Dolar endeksi 104,00’ten 104,50’ye doğru hareketlenirken, ABD iki yıllık tahvil faizleri de 4,70’in üzerine çıktı. Analistler, dolardaki güçlü görünümün devamı halinde zaman içerisinde altın ve kripto varlıklar üzerinde baskının artabileceğini belirtiyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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