ABD'de sanayi üretimi eylülde beklentileri aştı

ABD'de sanayi üretimi, eylülde aylık bazda yüzde 0,7 ile piyasa beklentisinin üzerinde artış gösterdi.

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ABD Merkez Bankası (Fed), eylül ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede sanayi üretimi eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 yükseldi.

Piyasa beklentisi, sanayi üretiminin bu dönemde yüzde 0,4 artması yönündeydi. Sanayi üretimi ağustosta aylık bazda yüzde 0,1 artmıştı.

Sanayi üretimi eylülde yıllık bazda ise yüzde 2,2 artış gösterdi. İmalat sanayisi üretimi de eylülde aylık bazda yüzde 0,3 arttı.

Piyasa beklentisine paralel artan imalat sanayisi üretimi, ağustosta yüzde 0,2 gerilemişti.

Kapasite kullanım oranı ise eylülde 0,5 puan artarak yüzde 76,9'a yükseldi. Söz konusu oran, 1972-2025 dönemindeki uzun dönem ortalamasının 2,5 puan altında kaldı.

Piyasa beklentisi, kapasite kullanım oranının eylülde yüzde 76,5 olması yönündeydi. Kapasite kullanım oranı, ağustosta yüzde 76,4 olarak kaydedilmişti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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