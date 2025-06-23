ABD'li bankadan korkutan analiz! Gerçekleşirse akaryakıta zam üstüne zam gelecek

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, İsrail-İran savaşının küresel ekonomiye olası etkilerini analiz etti. Dev banka, Hürmüz Boğazı'ndan 1 ay süreyle petrol sevkiyatının durması halinde brent petrolün 110 dolara kadar çıkabileceğini belirtti. Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda akaryakıt fiyatlarına zam üstüne zam gelecek.

Orta Doğu'da yaşanan gerilim piyasaları alt üst etti. Savaş öncesi 64 dolar seviyesinde bulunan brent petrolün varil fiyatı savaşın ardından 77-78 dolar bandına kadar yükseldi. Petrol fiyatlarının geleceği merak konusu olurken, ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'tan dikkat çeken bir analiz geldi.

"BRENT PETROL 110 DOLARI GÖREBİLİR"

İran'ın savaşa ABD'nin de dahil olmasıyla Hürmüz Boğazı'nı kapatacağına yönelik söylemleri değerlendiren banka, brent petrol fiyatıyla ilgili çarpıcı bir tahminde bulundu. Banka Hürmüz Boğazı'ndan petrol sevkiyatının durması durumunda brent petrolün varil fiyatının 110 dolara çıkabileceğini belirtti.

Banka, "Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrolün bir ay boyunca %50 gerilemesi ve ardından 11 ay boyunca %10 düşük kalması durumunda, Brent'in 110 dolara çıkacağını tahmin ediyoruz" açıklamasını yaptı.

2025 SON ÇEYREKTE 95 DOLAR TAHMİNİ

Goldman, bu yükselişin ardından fiyatların yeniden ılımlı bir seviyeye döneceğini ve 2025 yılının dördüncü çeyreğinde Brent petrolünün ortalama 95 dolar civarında olacağını belirtiyor.

Goldman ayrıca, likiditesi sınırlı olmasına rağmen tahmin piyasalarının artık İran’ın 2025 yılında Hürmüz Boğazı’nı kapatma olasılığını yüzde 52 olarak fiyatladığını söyledi. Ek olarak banka, İran’ın günlük petrol arzında 1,75 milyon varillik bir düşüşün Brent fiyatını yaklaşık 90 dolar seviyelerine çıkarabileceğini de not etti.