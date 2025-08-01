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AJet, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Cenevre'ye uçuş başlattı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Sabiha Gökçen Havalimanı, Cenevre, Türkiye, İsviçre, Haber
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

AJet, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İsviçre'nin Cenevre şehrine ilk direkt seferini yaptı.

AJet'ten yapılan açıklamaya göre, düzenlenen ilk sefer için İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tören düzenlendi.

Töreninin ardından hareket eden uçak, yaklaşık 3 saat 10 dakika süren yolculuğun ardından Cenevre Cointrin Havalimanı'na indi.

1 EKİM'DEN İTİBAREN HERGÜN SEFER YAPILACAK

İlk etapta pazartesi, perşembe, cuma ve pazar yapılacak seferlerin 1 Ekim'den itibaren her gün karşılıklı düzenlenmesi planlanıyor.

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Cenevre'ye direkt uçuşlar ise çarşamba ve cumartesi olmak üzere haftada 2 gün yapılacak.

Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya ile Kuzey Afrika'da uçuş ağını kararlılıkla genişleten şirketin yeni hattının iki ülke arasındaki diplomatik temaslara, turizm ve ticaret hacmine katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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