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Ekonomi

AJet'ten KKTC uçuşları için kampanya! Bu kodu yazana yüzde 30 indirim

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AJet'ten KKTC uçuşları için kampanya! Bu kodu yazana yüzde 30 indirim
Başlık ResmiAJet'ten KKTC uçuşları için kampanya! Bu kodu yazana yüzde 30 indirim

AJet, KKTC uçuşlarında vergiler hariç yüzde 30 indirim kampanyası başlattı. 23 Kasım 2026-21 Ocak 2027 tarihleri arasındaki seyahatlerde geçerli kampanyadan yararlanmak isteyenler, biletlerini yarın saat 23.59’a kadar “30KIBRIS” koduyla alabilecek.

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AJet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) uçuşlarında vergiler hariç yüzde 30 indirimli biletleri satışa sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yarın saat 23.59'a kadar satın alınabilecek indirimli biletler, 23 Kasım 2026-21 Ocak 2027 arasındaki (25 Aralık 2026-3 Ocak 2027 arası hariç) KKTC seyahatlerinde kullanılabilecek.

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İNDİRİMLİ BİLETLER NEREDEN ALINACAK?

Sadece "ajet.com" ve AJet Mobil uygulaması üzerinden satışta olan indirimli biletler, "30KIBRIS" kodunu kullanarak alınabilecek.

Kampanya boyunca kabin ve uçak altı bagajı satın almak isteyen yolcular, bagaj seçimlerinde de yüzde 30 indirimden yararlanabilecek.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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