AK Parti'den son dakika açıklaması! Asgari ücrete zam yok

Milyonlarca vatandaş asgari ücrete ara zam olup olmayacağını merak ederken AK Parti zam iddialarına son noktayı koydu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ "Asıl mücadelemiz enflasyonu düşürme noktasında. Temmuz ayında asgari ücretle ilgili bir sürecin olmayacağını söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Milyonlarca memur ve emekli gözünü temmuz ayında yapılacak zamma çevirdi. Milyonlar zam için gün sayarken, asgari ücrete ise yıl başında 'enflasyonu tetiklediği' nedeniyle bu yıl zam yapılmayacağı açıklanmıştı.

Kulislerde asgari ücrete yüzde 15 oranında bir iyileştirme yapılabileceği konuşulurken iddialara AK Parti kanadından yalanlama geldi.

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CNN Türk yayınına konuk olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, temmuz ayında asgari ücrete zam olup olmayacağı ile ilgili soruya cevap verdi.

ASGARİ ÜCRETE ZAM YOK

Dağ, "Asgari ücrete ara zam çalışmamız yok." ifadelerini kullandı.

Dağ konuya ilişkin şunları söyledi:

Burada artık esas mücadelemiz enflasyonu düşürmek noktasında. Haziran'dan itibaren de enflasyondaki düşüşü görmeye başlayacağız. Temmuz ayında asgari ücretle ilgili bir sürecin olmayacağını söyleyebilirim.