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    Akaryakıta bir zam daha! Tabela bu gece yarısı değişiyor

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Araç sahipleri, benzin, motorin ve LPG fiyatlarını takip ediyor. Yeni yılla birlikte yürürlüğe giren ÖTV düzenlemesiyle fiyatlar zamlanmıştı. Kızıldeniz krizinin petrol fiyatlarını vurmasıyla "akaryakıta zam gelecek mi" sorusu tekrar gündem olurken, zam çanı bu sefer LPG için çaldı. Buna göre, LPG fiyatlarına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 37 kuruş zam bekleniyor.

    Akaryakıta bir zam daha! Tabela bu gece yarısı değişiyor
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Yeni yılla birlikte akaryakıt fiyatları değişti. ÖTV oranı yüzde yüzde 25,6 artarkan benzin 2,30 TL artışla 7,52 TL'den 9,44 TL'ye, motorin ise 2,17 TL artışla 7,05 TL'den 8,85 TL'ye çıktı. LPG’nin litre fiyatı ise ÖTV zammı nedeniyle 1 TL yükselmişti.

    Kızıldeniz krizinin derinleşmesiyle petrol fiyatları ve dolar kuru dalgalanırken, bir gruba daha zam geleceği ortaya çıktı. Buna göre, LPG fiyatında bu geceden (18 Ocak) itibaren geçerli olmak üzere 37 kuruş artış yapılması bekleniyor.

    Akaryakıta bir zam daha! Tabela bu gece yarısı değişiyor

    17 OCAK GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

    İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT VE OTOGAZ FİYATLARI

    • İstanbul Avrupa Yakası benzin litre fiyatı: 36,87
    • İstanbul Avrupa Yakası motorin litre fiyatı: 39,03
    • İstanbul Avrupa Yakası LPG litre fiyatı: 19,43

    İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT VE OTOGAZ FİYATLARI

    • İstanbul Anadolu Yakası benzin litre fiyatı: 36,78
    • İstanbul Anadolu Yakası motorin litre fiyatı: 38,93
    • İstanbul Anadolu Yakası LPG litre fiyatı: 19,73

    ANKARA AKARYAKIT VE OTOGAZ FİYATLARI

    • Ankara benzin litre fiyatı: 37,50
    • Ankara motorin litre fiyatı: 39,69
    • Ankara LPG litre fiyatı: 19,89

    İZMİR AKARYAKIT VE OTOGAZ FİYATLARI

    • İzmir’de benzin litre fiyatı: 37,69
    • İzmir’de motorin litre fiyatı: 39,91
    • İzmir’de LPG litre fiyatı: 19,91

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    AkaryakıtLPGZamBenzinMotorin
    Haberler > Ekonomi > Akaryakıta bir zam daha! Tabela bu gece yarısı değişiyor
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