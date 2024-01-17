Akaryakıta bir zam daha! Tabela bu gece yarısı değişiyor

17 Ocak 2024 11:24 - Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024 11:34

Yeni yılla birlikte akaryakıt fiyatları değişti. ÖTV oranı yüzde yüzde 25,6 artarkan benzin 2,30 TL artışla 7,52 TL'den 9,44 TL'ye, motorin ise 2,17 TL artışla 7,05 TL'den 8,85 TL'ye çıktı. LPG’nin litre fiyatı ise ÖTV zammı nedeniyle 1 TL yükselmişti.

Kızıldeniz krizinin derinleşmesiyle petrol fiyatları ve dolar kuru dalgalanırken, bir gruba daha zam geleceği ortaya çıktı. Buna göre, LPG fiyatında bu geceden (18 Ocak) itibaren geçerli olmak üzere 37 kuruş artış yapılması bekleniyor.

17 OCAK GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT VE OTOGAZ FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası benzin litre fiyatı: 36,87

İstanbul Avrupa Yakası motorin litre fiyatı: 39,03

İstanbul Avrupa Yakası LPG litre fiyatı: 19,43

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT VE OTOGAZ FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası benzin litre fiyatı: 36,78

İstanbul Anadolu Yakası motorin litre fiyatı: 38,93

İstanbul Anadolu Yakası LPG litre fiyatı: 19,73

ANKARA AKARYAKIT VE OTOGAZ FİYATLARI

Ankara benzin litre fiyatı: 37,50

Ankara motorin litre fiyatı: 39,69

Ankara LPG litre fiyatı: 19,89

İZMİR AKARYAKIT VE OTOGAZ FİYATLARI