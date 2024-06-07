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Haberler > Ekonomi > Akaryakıta çifte indirim! Tabela sil baştan değişti, işte son fiyatlar...

Akaryakıta çifte indirim! Tabela sil baştan değişti, işte son fiyatlar...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Araç sahiplerini sevindirecek haber geldi. Benzin ve motorin fiyatlarında indirime gidildi, bu geceden itibaren tabelalara yansıdı, işte son rakamlar...

Brent petrol fiyatının 78 dolara gerilemesiyle benzin ve motorin fiyatlarına indirim geldi. Fiyatlar bu geceden itibaren düştü, işte detaylar...

ÇİFTE İNDİRİM

Benzinde 1 lira 25 kuruş, motorinde ise 1 lira 21 kuruş indirime gidildi.

GÜNCEL FİYATLARDA SON DURUM

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre İstanbul'da benzinin litresi 40 lira 12 kuruş, motorinin litresi ise 39 lira 18 kuruş civarında satılıyor.

ANKARA

Benzin: 41,13 TL

Motorin: 40,20 TL

İZMİR

Benzin: 41,42 TL

Motorin: 40,52 TL

FİYATLAR NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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