Akaryakıtta müjde üstüne müjde! Motorinde çifte indirimin ardından sırada benzin var

8 Aralık 2023 09:18 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 10:06

Editör: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Petrol, OPEC+ toplantısı sonrasında 2018'den bu yana en sert düşüş sürecinde ilerlemeye devam ediyor. OPEC ülkeleri Rusya ve Suudi Arabistan'ın arz kesintileriyle fiyatları yüksek tutma çabasına rağmen Brent ve ABD Vadeli Ham Petrolü tarihi seviyelere geriledi. Petrol fiyatlarında yaşanan gerileme, Dolar/TL kurunda yaşanan yükselişe rağmen akaryakıt fiyatlarında sevindirici haberleri beraberinde getirdi. Motorinin litresinde iki günde iki indirimin ardından benzinin litresine de indirim yapılacağı öğrenildi.

PETROL FİYATLARINDA TARİHİ GERİLEME

Petrol, OPEC+ üyesi ülkelerin, üretimi 2024'e kadar dizginleme planlarına rağmen düşüşünü sürdürüyor. Küresel arzın, talebi gölgede bıraktığına dair inancın güçlenmesiyle petrol son 5 ayın en düşük seviyesine geriledi. Yedi haftadır düşüşünü sürdüren Brent Petrol 75 doların üzerinde işlem görüyor. ABD ham petrolü son altı seansta yüzde 11 oranında geriledikten sonra varil başına 70 dolara yakın seyrediyor.

DİZEL YAKITTA ÇİFTE İNDİRİM

Petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşle motorinin litresine ikin günde iki indirim geldi. Ekim ayında motorinin litresinde de 2 lira 92 kuruş, 2 lira 25 kuruş ve 1,57 TL olmak üzerer 3 indirim yapılmıştı. Kasım ayında ise 1 lira 64 kuruş indirim yapıldıktan sonra yeniden 1 lira 14 kuruş zam gelmişti. En son 16 Kasım'da yaşanan fiyat değişimin ardından motorinin litresine dün 1 lira 34 kuruş, bugün ise 88 kuruş daha indirim yapıldı. Toplam indirim 2 lira 22 TL'yi bulurken, motorinin litresi 35 TL bandına geriledi.

BENZİNE DE İNDİRİM YOLDA

Ekim ayında yapılan indirİmlerle İstanbul, Ankara ve İzmir'de ortalama olarak benzinin litresi ise 34-35 TL aralığına gerilemişti. Sektör kaynaklarının aktarıdığı bilgilere göre motorinde çifte indirimin ardından benzine de indirim geliyor.

Benzinin litre fiyatında 09.12.2023 Cumartesi yani bu gece yarısından geçerli olmak üzere 1 lira 65 kuruş indirim yapılacak. İndirimin ardından benzinin litresi 32 TL bandına gerileyecek.

LPG'YE İNDİRİM GELECEK Mİ?

LPG'nin litresinde en son Eylül ayı başında 1 lira 30 kuruş zam gelmiş ve litresi 18 TL'ye dayanmıştı. LPG'nin litresinde şu an için bir indirim veya zam beklentisi bulunmuyor. Ancak petrolde yaşanan gerileme son gelişmeler indirim beklentilerini kuvvetlendiriyor. Sektör kaynaklarından bilgi geldiği takdirde akaryakıt fiyatlarında indirim veya zam haberini aktarmaya devam edeceğiz.

08 ARALIK PERŞEMBE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul benzin fiyatı: 34,42 TL

İstanbul motorin fiyatı: 35,47 TL

İstanbul LPG fiyatı (Otogaz): 17,94 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul benzin fiyatı: 34,37 TL

İstanbul motorin fiyatı: 35,41 TL

İstanbul LPG fiyatı (Otogaz): 18,39TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Ankara benzin fiyatı: 35,05 TL

Ankara motorin fiyatı: 36,09 TL

Ankara LPG fiyatı (Otogaz): 18,30 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir benzin fiyatı: 35,16 TL

İzmir motorin fiyatı: 36,30 TL

İzmir LPG fiyatı (Otogaz): 18.00 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım şirketlerinin belirlediği fiyatlar, ürün cinsine rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.