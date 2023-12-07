Petrol 5 ayın en düşük seviyesine geriledi: Akaryakıtta yeni indirimlerin habercisi

7 Aralık 2023 09:32 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 09:33

Editör: Abdullah Keleş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Petrol, OPEC+ üyesi ülkelerin, üretimi 2024'e kadar dizginleme planlarına rağmen düşüşte. Küresel arzın, talebi gölgede bıraktığına dair inancın güçlenmesiyle fiyatlar, son 5 ayın en düşük seviyesine geriledi. Şu anda Brent ham petrol varil başına 75 dolardan, ABD ham petrolü ise 70 doların altından işlem görüyor. Peki petroldeki düşüş akaryakıt fiyatlarında yeni indirimlerin habercisi mi?

PETROL ARZI REKORA YAKIN SEYREDİYOR

Küresel gösterge Brent, Şubat ayından bu yana en uzun kayıp serisinde yüzde 11 oranında düşüş yaşadıktan sonra varil başına 75 dolara yükseldi. ABD ham petrolü 70 doların altındaydı.

Resmi ABD verileri, Cushing merkezindeki ham petrol stoklarında yeni bir artış olduğunu gösterirken ve petrol üretimi rekora yakın seyrederken, benzin talebi de yumuşadı. Yaygın olarak izlenen piyasa zaman aralıkları, yakın vadede bol miktarda arzın olduğunu gösteriyor.

OPEC+ ÜLKELERİNE RAĞMEN DÜŞÜYOR

Bloomberg HT'nin haberine göre; ham petroldeki düşüş, genel emtia göstergesinin 2021'den bu yana en düşük seviyesine çekilmesine yardımcı oldu, OPEC+ ülkeleri ve müttefikleri tarafından geçen hafta üretim kesintilerinin derinleştirilmesi yönünde yapılan anlaşmaya rağmen geldi.

Vadeli kontratlar, grup dışından artan üretimin talebi aşacağı endişesi üzerine Eylül ayındaki zirvesinden yaklaşık dörtte bir oranında düşerken, OPEC+ üyelerinin de kısıtlamalara tam olarak uymayabileceği yönünde spekülasyonlar var.

HAM PETROL BASKI ALTINDA

İttifakın yapımcılarından oluşan bir grup, son anlaşmalarının geçerli olacağını ve uzatılabileceğini öne sürdü. Suudi Arabistan bu hafta başında kesintilerin "kesinlikle" Mart ayına kadar kalabileceğini söylerken Rusya'dan da benzer açıklamalar geldi. Cezayir ve Kuveyt de katılırken, ham petrol baskı altında kalmayı sürdürüyor.

"PİYASALAR OPEC+'İ GÖZARDI EDİYOR"

Singapur'daki aracı kurum Phillip Nova Pte'nin kıdemli piyasa analisti Priyanka Sachdeva, "Piyasalar OPEC+ tedbirlerini tamamen göz ardı ediyor gibi görünüyor" dedi. Buna ek olarak Moody's Investors Service tarafından Çin'in notunun düşürülmesinin, en büyük ham petrol ithalatçısının görünümündeki zayıflamaya katkıda bulunduğunu belirtti.

AKARYAKITTA İNDİRİM

Petrol fiyatlarının 5 ayın en düşük seviyesine gerilemesi bugün itibarıyla akaryakıt istasyonlarında tabelaları değiştirdi. Motorin için bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1.34 TL indirim fiyatlara yansıtıldı. İndirim sonrası motorin, İstanbul’da ortalama 36,22 TL, Ankara’da 36,83 TL, İzmir’de ise 36,98 TL’den satılıyor.

Benzin fiyatlarına şu ana kadar herhangi bir indirim yapılmadı, ancak fiyatlardaki düşüş nedeniyle diğer akaryakıt gruplarına da yakında indirim gelmesi bekleniyor. Benzin fiyatı İstanbul’da 34,55 TL, Ankara’da 35,21 TL, İzmir’de 35,31 TL civarında alıcı buluyor.