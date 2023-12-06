Motorine indirim geliyor! Tarih belli oldu

6 Aralık 2023 10:13 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 10:44

Editör: Abdullah Keleş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

OPEC+ ülkelerinin arz kesintisi kararlarına rağmen petrol fiyatlarında düşüş devam etti. Düşüşün arkasında OPEC+ üyesi olmayan ülkelerin arz fazlasının olduğu düşünülürken, ilk indirim motorin fiyatlarına geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak indirimle birlikte motorinin litre fiyatı 1 lira 34 kuruş düşecek. Yeni fiyatlarla İstanbul'da motorinin litresi 36,30 TL'ye gerileyecek.

PETROL FİYATLARI 80 DOLARIN ALTINA GERİLEDİ

OPEC+ üyesi olmayan ülkelerin petrol arz fazlası nedeniyle, petrol fiyatı 80 doların altına indi. Bununla birlikt dövizdeki değişiklikler, akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisini güçlendirdi. Türkiye'deki ilk indirim ise motorin fiyatlarında kendini gösterdi.

1 LİRA 34 KURUŞ İNDİRİM

Motorin fiyatlarında gece yarısından itibaren gelmesi beklenen indirimle, litre satış fiyatında 1 lira 34 kuruş indirim bekleniyor. Öte yandan benzin fiyatlarında bu gece herhangi bir indirim yapılmayacağı öngörülüyor.

Güncel akaryakıt litre fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 37,64 liradan, benzinin litresi ise 34,53 liradan satılıyor. Bu geceki indirimle birlikte İstanbul’da motorinin litre fiyatının ortalama 36,30 TL’ye gerileyeceği tahmin ediliyor.

OPEC+ ARZ KESİNTİLERİ UZUN SÜRE DEVAM EDEBİLİR

OPEC+ grubunun en büyük üreticisi Suudi Arabistan’ın Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman, dün petrol arzı hakkında önemli açıklamalarda bulunmuştu. Prens Salman, petrol arz kesintileri uzun bir süre devam edebileceğini, gelecek yılın ilk çeyreğinin ötesine kadar "kesinlikle" sürebileceğini söylemişti.