Altın, döviz ve borsada rekorlar günü! Böylesi görülmedi! En çok hangisi yükseldi?

Piyasalarda son dakika! Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi bugün 11.113 ile tüm zamanların rekor seviyesini gördü. Dolar 33,0750 ve gram altın da 2565 TL ile zirve tazeledi. 3 yatırım enstrümanı arasında gram altın haftalık bazda %2,15 primle getiri şampiyonu oldu. BİST100 endeksi bu hafta %1,96 ve dolar %1,27 artış gösterdi. Piyasalar, haftaya Moody’s’ten gelecek not artışına kilitlendi. Özellikle borsada yükselişin devamı bekleniyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Piyasalar oldukça hareketli bir haftayı daha geride bıraktı. ABD’de haziran ayı enflasyon rakamlarının, beklentilerden düşük gelerek yüzde 3’e gerilemesi küresel piyasalara damga vurdu. İçeride de mayıs ayı cari açık rakamının 1,24 milyar dolarla beklenti altında kalması moral verdi.

YATIRIM ARAÇLARI NE YAPTI?

Bu hafta yatırım araçlarının performansına bakıldığında, tamamında yükseliş gerçekleştiği görülüyor. Doların 33,00 TL, gram altın 2500 TL’yi ve borsa endeksi de 11.000 puanı aştı. Öte yandan bütün yatırım enstrümanlarında rekor seviyelerin test edilmesi de dikkat çeken bir başka gelişme oldu.

HAFTANIN GETİRİ LİDERİ ALTIN

Geçen hafta 2511 TL’den kapanış gerçekleştiren gram altın, bu haftayı 2565 TL’den tamamlıyor. Serbest piyasa fiyatlarına göre rekor seviyeye yükselen gram altın, haftalık bazda %2,15 artışla getiri lideri oldu. Ons altının, ABD TÜFE verilerinin ardından 2400 doları aşması, gram altın fiyatlarına da doping oldu.

BORSADAN ÇİFTE REKOR!

Geçen hafta 10.851’den kapanış gerçekleştiren Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi de bu haftayı 11.064’ten tamamlıyor. Gün içinde 11.113 ile rekor seviyesini de gören BİST100, haftalık bazda %1,96 artışla getiride ikinci oldu. En yüksek kapanış rekorunu da bugün tazeleyen borsada tarafında; TÜFE’de gerileme, faizde indirim beklentisi ve gelecek hafta Moody’s’ten gelecek not artışı katalizör oluyor.

DOLARDAN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

Uzun süredir yatay seyreden dolarda da dikkat çeken yükseliş yaşanıyor. Bugünü 33,0550’den tamamlamaya hazırlanan dolar, haftalık bazda %1,27 artış gerçekleştirdi. Dolar, bugünkü işlemlerde 33,0750 ile tüm zamanlarını en yüksek seviyesini de test etti.

Ülkeye döviz kazandıran ihracat ve turizm sektöründen, uzunca süredir kurlardaki stabil seyirle ilgili eleştiriler geliyordu. TCMB’nin de makroekonomik dengeleri bozmayacak şekilde, kurlarda “kontrollü şekilde ve sınırlı yükselişlere izin verebileceği” yönünde beklentiler de yükseliyor.