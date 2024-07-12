Rekor geldi, beklenti yükseldi! Gram altında 3 bin TL yolcusu kalmasın

Altında son dakika! 12 Temmuz gram altın fiyatı 2553 TL ve ons altın fiyatı 2408 dolardan yeni güne başladı. ‘Gram’da rekor seviyeler görülürken, kâr satışları halinde 2535-2510 TL bandı ilk destek olarak izlenecek. Bu arada yıl sonu için dolarda 35-36 TL ve ons altında da 2550-2700 dolar olarak öngörülen hedef fiyatlar dikkate alındığında, gram altında da 3000 TL yolculuğunun başlamış olabileceği belirtiliyor.

Zirvedeki borsada hangi hisseler? Kârlılığı artan bu şirketlere dikkat!

Zirvedeki borsada hangi hisseler? Kârlılığı artan bu şirketlere dikkat!

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Altın yatırımcısının yüzü uzun bir aradan sonra gülmeye başladı. Yaklaşık üç aydır yatay bir bantta hareket eden ve risksiz mevduat faizi getirisine karşı yatırımcısını zarara uğratan gram altın, tarihî yüksek seviyelerini gördü. ABD’de son gelen ekonomik verilerin zayıflamaya işaret etmesinin ardından faiz indirimlerinin de yaklaşıyor olması, altın fiyatlarına doping oldu.

12 TEMMUZ 2024 GRAM ALTIN FİYATI

Serbest piyasada 12 Temmuz 2024 gram altın fiyatı 2553 TL’den yeni güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda gram fiyatı 2535 – 2574 TL alım ve satım aralığında seyrediyor.

Çeyrek altın 4 bin 200 TL, yarım altın 8 bin 395 TL ve tam altın da 16 bin 740 TL’den satılıyor. Cumhuriyet altını ise 17 bin 125 TL’ye yakın seyrini koruyor.

BU SEVİYELERE DİKKAT

Serbest piyasa fiyatına göre gram altın bugün, 2561 TL ile rekor seviyeyi gördü. Bundan sonraki süreçte kısa vadede kâr satışları halinde gramda 2535-2510 TL seviyesi aşağıda ilk destek bölgesi olarak takip edilecek. Yükselişin devamında da 2575 TL ilk direnç olarak izleniyor.

Bu arada içeride altın ithalatına kota uygulandığı nisan ayında, kuyumcularda fiziki gram altın fiyatı 2650 TL’yi test etmişti. Ancak rasyonel olmayan bu fiyatlama kısa sürede normale dönmüştü.

12 TEMMUZ 2024 ONS ALTIN FİYATI

Küresel piyasalarda ons altında da işlemler 2408 dolardan devam ediyor. Onsta tarihi zirve 2450 dolarda bulunurken, mevcut fiyatlar rekor seviyenin yüzde 1,5 altında bulunuyor.

Ons altın fiyatları için önemli olan ve dün 104,00 sınırına kadar çekilen dolar endeksi, bugün tekrar 104,40’ın üzerine çıktı. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde ise %4,20 ile son 3,5 ayın en düşük seviyelerinin görülmesi, ons altına destek oldu.

FED NE ZAMAN FAİZ İNDİRECEK

ABD’de dün açıklanan haziran enflasyonu aylık bazda yüzde 1 geriledi. Yıllık TÜFE yüzde 3,3’ten yüzde 3’e düştü. Enflasyonda beklentilerden daha fazla yaşanan bu gerilemeyle birlikte, FED’den eylül ayında faiz indirimi tahmini yüzde 85’e kadar yükseldi. Bu öngörüler ons altına da destek oldu.

ALTINDA 2024 HEDEF FİYAT

Sarı metalde yeni zirve beklentileri artarken, yabancı yatırım kuruluşları tarafından 2024 yıl sonu için en yakın beklentiler, ons altında 2550-2700 dolar aralığında şekilleniyor. Söz konusu tahminler ons altında yüzde 5-10 arasında değer artışına işaret ediyor.

Dolar/TL tarafında da 35,00-36,00 TL arasındaki yıl sonu hedef fiyatları dikkate alındığında, gram altında da 3000 TL yolculuğunun başlamış olabileceği ifade ediliyor.