Psikolojik seviyeye yaklaştı! Faiz düşüyor, dolar yükseliyor

Dolarda son dakika! 12 Temmuz dolar fiyatı 32,97 TL’den haftanın son işlem gününe başlıyor. TL gecelik faizlerinde %52,26 seviyesinden %48,88’e kadar gerileme dikkat çekti. Dolarda da bir günlük yükseliş %0,5’i buldu. Kurda tarihî zirveye işaret eden 33,07 kritik direnç olarak gösteriliyor. Bu arada döviz hesaplarında da çözülme sürüyor. Geçen hafta DTH ve KKM hesaplarından toplamda 1,35 milyar dolarlık çıkış daha gerçekleşti.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Piyasalarda haftanın son işlem gününe girerken, döviz kurlarında sınırlı yükseliş eğiliminin yaşandığı bir hafta geride kalıyor. Geçen cuma 32,63 TL’den kapanış gerçekleştiren dolar fiyatı, 12 Temmuz 2024 Cuma gününe 32,97 TL’den başlıyor. Bu sabah Kapalıçarşı’daki döviz bürolarında ise işlemler 32,87-32,97 TL alım ve satım tarafında devam ediyor.

FAİZDE DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞ

Dünkü işlemlerde gecelik TL referans faiz oranlarının yüzde 52,26’dan yüzde 48,88 kadar gerilediği görüldü. Böylece gecelik TL faizi, 3 hafta sonra tekrar yüzde 50’de bulunan politika faiz oranının altına geriledi. Buna karşılık dolarda da günlük yükseliş %0,5’e ulaştı.

DOLARDA BU SEVİYELERE DİKKAT

Dolarda 33,00 TL psikolojik bir seviye olarak takip edilmekle birlikte, aşağıda 32,85 TL seviyesi ilk destek bölgesi olarak öne çıkıyor. 33,00 TL’nin yukarı yönlü aşılması durumunda da ilk direnç bölgesi olarak 33,02-33,07 aralığı izleniyor.

EURO YENİ REKORUNU GÖRDÜ

Öte yandan bankalar arası piyasada Euro 35,85 TL’ye yakın seyrederken, dünkü işlemlerde Avrupa para biriminde 35,94 TL ile tüm zamanların rekor seviyesi görüldü. ABD’de düşük gelen TÜFE’nin ardından dolar endeksinde gerileme ve paritede yaşanan yükseliş, içeride de Euro fiyatlarına yansıyor.

DÖVİZ HESAPLARINDA SON DURUM

Dün TCMB tarafından yurt içi yerleşiklerin döviz hesaplarının haftalık görünümü açıklandı. Buna göre 5 Temmuz ile biten haftada 590 milyon dolarlık gerilemeyle birlikte toplam DTH’ların büyüklüğü 162,50 milyar dolara düştü.

KKM’DE DE ÇÖZÜLME SÜRÜYOR

BDDK tarafından açıklanan verilere göre 5 Temmuz haftasında Kur Korumalı Mevduat hesapları da 2 trilyon TL’nin altına geriledi. Söz konusu haftada KKM’nin büyüklüğü, 23 milyar TL düştü ve 1 trilyon 991,5 milyon TL’yi buldu.