Kriptolara ‘yaz’ gelmiyor! Bitcoin tekrar kritik seviye geriledi

Bitcoin’de son dakika! Dün 59 bin 500 dolara kadar yükselen Bitcoin; 12 Temmuz 2024 işlem gününde tekrar kritik 56 bin 500 dolar seviyesine geriledi. Fiyatlarda 57 bin dolara yakın denge arayışı sürerken; ABD’de NASDAQ teknoloji endeksindeki ciddi satışlar ve Japon MT Gox borsasının oluşturduğu baskı, Bitcoin’de fiyat düşüşünü beraberinde getirdi. Bundan sonra hangi seviyeler öne çıkacak? Detaylar haberimizde…

Zirvedeki borsada hangi hisseler? Kârlılığı artan bu şirketlere dikkat!

Zirvedeki borsada hangi hisseler? Kârlılığı artan bu şirketlere dikkat!

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- ABD’de dün açıklanan haziran ayı enflasyon rakamlarının beklenti altında kalması ve FED’den ilk faiz indiriminin eylül ayında “büyük ihtimalle” gerçekleşecek olması, kripto paralara yansımadı. Hafta ortasına kadar tepki yükselişlerinin takip edildiği Bitcoin’de yön tekrar aşağı döndü.

12 TEMMUZ 2024 BTC FİYATI

Dünkü işlemlerde 59 bin 500 dolara kadar yükselen Bitcoin, bu gece saatlerinde tekrar kritik 56 bin 500 dolar desteğine geriledi. Ardından gelen tepki alımlarıyla birlikte fiyatlarda 57 bin dolara yakın denge arayışı devam ediyor.

BITCOIN’DE BU SEVİYELER KRİTİK

BTC’de 200 günlük ortalamaya işaret eden 59 bin dolar seviyesi önemli bir direnç şeklinde kendini göstermeye devam ediyor. Son üç günde 58 bin dolar da, ara direnç olarak öne çıkıyor.

Bu arada analistler; 56 bin 500 doların çok kritik bir destek olduğunu, bu seviyenin aşağı kırılması halinde satışların hız kazanacağını ve ilk etapta 55 bin 700 dolara varabilecek gerilemelerin yaşanabileceğini ifade ediyor.

BTC NEDEN GERİLİYOR?

Bitcoin, ABD’de teknoloji endeksi olarak bilinen Nasdaq’taki hareketlerden etkileniyor. Dün nasdaq borsasında yaşanan yüzde 1,95 oranındaki gerileme BTC’de moralleri bozdu. Nvidia’da bir günlük düşüş ise yüzde 5,57 olarak gerçekleşti.

Bununla birlikte Japon MT Gox borsası tarafından BTC dağıtımlarının devam etmesi de piyasada baskıyı artırdı. Analistler, BTC’nin dip seviyelere yakın olabileceğini ancak yükseliş için henüz şartların oluşmadığını vurguluyor.